Meteo Weekend. Con l'anticiclone nord-africano in arrivo un fine settimana con sole e caldo tipico dell'estate

In seguito all'arrivo dell'anticiclone nord-africano, il weekend trascorrerà con prevalenza di bel tempo e con un caldo tipico dell'estate: i valori potranno localmente superare i 30 gradi. Da domenica l'alta pressione mostrerà qualche segno di indebolimento e consentirà l’infiltrazione di più fresche correnti atlantiche al Nord. Si prospetta quindi il possibile ritorno dell'instabilità sulle regioni settentrionali.



La giornata di sabato sarà piuttosto stabile e soleggiata, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi della Penisola, con la possibilità di isolati temporali soprattutto su Alpi, Appennino Piacentino e Parmense, zone montuose del Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano. Temperature in generale stazionarie o in lieve aumento, praticamente da inizio estate.

Foto: iStock/Getty Images



Sulle regioni centro-meridionali domenica pesisteranno prevalenti condizioni di tempo soleggiato. Per quanto riguarda le regioni del Nord Italia la previsione per la giornata di domenica è caratterizzata da un certo margine di incertezza, ma sembra probabile un nuovo aumento dell'instabilità con il rischio di locali temporali anche in pianura. Le temperature caleranno di poco solo al Nord-Ovest, mantenendosi comunque su valori elevati.