Meteo. Vigilia di Natale con tempo soleggiato in gran parte d'Italia, domani primi segni di cambiamento al Nord

Oggi, giorno della Vigilia di Natale, il tempo sarà nel complesso soleggiato e le temperature pomeridiane saranno relativamente miti grazie alla presenza dell’alta pressione. Nei giorni successivi invece il tempo andrà incontro a un graduale cambiamento. Già a Natale le umide correnti che precedono la perturbazione numero 8 del mese porteranno un aumento della nuvolosità al Nord e sulle regioni tirreniche, con la possibilità delle prime deboli piogge su Liguria e Alta Toscana. Poi a Santo Stefano la parte più avanzata della perturbazione raggiungerà l’Italia accompagnata da piogge sparse al Nord e sul medio versante tirrenico, venti in intensificazione e nevicate sulle Alpi oltre gli 800-1000 metri.

Previsioni meteo per domenica. Durante la Vigilia di Natale il cielo sarà in generale sereno o poco nuvoloso, con un po’ di nuvole in più solo su Liguria, Toscana, Umbria e Salento. Qualche nebbia al mattino sulle pianure del Nord. Ancora gelate mattutine diffuse al Centro-Nord; temperature massime in generale leggermente al di sopra delle medie stagionali.

Previsioni meteo per Natale. Lunedì 25 dicembre nuvolosità in aumento al Nord, regioni tirreniche e Isole, con piogge deboli e isolate che, specie nella seconda parte del giorno, bagneranno qua e là Liguria, Basso Piemonte, Lombardia Occidentale e Alta Toscana. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime in diminuzione al Nord, pressoché stazionarie altrove.