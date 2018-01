Meteo. Vento forte e tempo variabile in gran parte d'Italia

L’Italia sta vivendo una fase caratterizzata da intensi venti occidentali che determinano tempo variabile nell'ambito di un contesto climatico piuttosto mite. Tra oggi e domani due distinte perturbazioni atlantiche si mostreranno attive soprattutto sulle aree alpine, dove porteranno pioggia e neve. Nel fine settimana, poi, i venti diventeranno meri alimentati da un’area di bassa pressione in approfondimento sulla penisola iberica, diverranno meridionali.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino nubi soprattutto su Sardegna, settore alpino, Toscana e ovest della Sicilia. Piogge isolate sul nord-ovest della Toscana; deboli nevicate sparse a quote medio-alte sulle zone alpine di confine. Nel pomeriggio si intensificano i fenomeni sulle Alpi con sconfinamenti verso la pedemontana lombarda, nubi in aumento sulle regioni tirreniche e in Sicilia, con deboli piogge isolate su nord della Toscana e dell’Umbria, Campania e Calabria tirrenica. In serata qualche pioggia anche sul medio e basso Adriatico.

Temperature massime in lieve calo su pianure del Nord e settore ligure, in aumento su Adriatico, Sud e Isole. Venti forti occidentali sulle Isole Maggiori e sul medio basso Tirreno.

Previsioni meteo per giovedì. Nuvolosità variabile su tutte le regioni. Probabili precipitazioni sulle Alpi e, localmente, anche sulle fasce prealpine, nevose solo a quote medio alte. Qualche debole pioggia isolata sarà possibile anche in Toscana, in Umbria, sulla Calabria tirrenica e nel Messinese. Temperature in rialzo e quasi ovunque al di sopra della norma. Forti venti occidentali sulle isole e sul Tirreno centro meridionale, al mattino anche sull'alto Ionio.