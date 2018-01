Meteo. Venerdì nuvoloso in gran parte dell'Italia, dalla sera prime piogge sul Nord-Ovest

La giornata di venerdì vedrà ancora prevalere sull’Italia un flusso di correnti occidentali che convogliano aria mite e favoriscono temperature sopra la norma per l’inizio di gennaio. Dopo l’allontanamento della perturbazione n° 4 del mese registreremo un temporaneo rialzo della pressione: alle nuvole, che non mancheranno, saranno quindi associati ben pochi fenomeni. Alla fine del giorno sono però attese le prime avvisaglie di un peggioramento al Nord-Ovest. Nel fine settimana, infatti, l’approfondimento di un’area di bassa pressione sull’Europa occidentale con successiva formazione di un vortice centrato sulla Spagna, attiverà un’intensa corrente meridionale, umida e temperata, che comincerà a coinvolgere le nostre regioni nord-occidentali.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino prevarrà una nuvolosità irregolare con il rischio di qualche nebbia sulle pianure del Nord-Ovest e qualche pioggia o pioviggine sull'alta Toscana e sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio la nuvolosità si farà più densa sulle regioni settentrionali, mentre sulle Isole e lungo il medio Adriatico assisteremo a schiarite più ampie; piogge occasionali nel nord della Toscana. Dalla sera prime piogge su Liguria, Piemonte sud-orientale e locale pioviggine in Friuli. Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, in ulteriore aumento nel Triveneto e al Centro-Sud. Venti moderati da sud-ovest sui bacini di ponente.

Previsioni meteo per sabato. Nel giorno dell’Epifania il cielo sarà molto nuvoloso o coperto su gran parte del Nord e sull'alta Toscana con piogge deboli e spesso intermittenti al Nord-Ovest dove sui rilievi nevicherà a quote oltre i 1300-1400 metri. Qualche piovasco sarà possibile anche su estremo nord-ovest della Toscana e Venezia Giulia. Tempo migliore nel resto d’Italia con nubi sparse ma in attenuazione sul Tirreno fino alla Campania e schiarite già più diffuse nel resto del Centro-Sud. I venti si disporranno da sud o sud-est su tutti i mari e soffieranno anche moderati su quelli di ponente mantenendo quindi un clima mite.