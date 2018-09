Meteo. Una perturbazione si sta avvicinando all'Italia: nella notte primi segni di peggioramento

Dopo una lunga fase di sole e caldo anomalo, da questa notte saranno visibili i primi segni di peggioramento: la perturbazione numero 2 di settembre, infatti, si avvicina all'Italia e darà luogo ai primi rovesci sulla Sardegna e l’estremo Nord-Ovest. Nella giornata di domani questa perturbazione sarà responsabile di un tempo più instabile e variabile soprattutto in Sardegna e sui rilievi del Nord Italia e, spostandosi verso est, venerdì determinerà ancora instabilità atmosferica specie sulle Alpi, lungo l’Appennino al Nord-Est. Le temperature caleranno, specialmente al Centro-Nord, ma resteranno su valori ancora superiori alla media del periodo.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino nubi in aumento a partire dalle regioni occidentali con qualche isolata pioggia o rovescio su Alpi centro-occidentali, Cuneese, Ponente ligure e Sardegna; ampie schiarite sul settore adriatico e al Sud. Nel pomeriggio tendenza a un generale aumento della copertura nuvolosa; possibili piogge o temporali su Alpi, alta pianura piemontese e lombarda, Appennino ligure, rilievi fra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, Appennino calabro e Sardegna. La sera tendenza a un’attenuazione dei fenomeni. Temperature massime in calo, ma ancora sopra la media. Un po’ ventoso sui mari occidentali.

Foto: iStock/Getty images





Previsioni meteo per venerdì. Ancora un po’ di nuvole in transito, alternate anche a schiarite. Al mattino qualche pioggia o rovescio possibile su Alpi orientali, Liguria e Sicilia; nel pomeriggio piogge e temporali su Lombardia, Nord-Est, lungo l’Appennino, zone interne della Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Sull'alto Adriatico le precipitazioni tenderanno a insistere anche in serata. Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Ovest e in Sardegna, in lieve calo al Sud. Ventoso intorno alle isole maggiori..