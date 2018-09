Meteo. Terzo weekend del mese con tempo in miglioramento

Sabato nel complesso sarà una giornata più soleggiata con maggiore presenza di nuvole al Nordovest, sulla Val Padana centrale e nelle zone montuose del Centro-sud. Scarso rischio di fenomeni con pochi e isolati rovesci possibili su Appennino centro-meridionale e in forma ancora più occasionale su Appennino settentrionale, Prealpi lombardo-venete e rilievi del Piemonte. Temperature stabili o in lieve rialzo e venti deboli.

Foto: iStock/Getty images



Tra la notte di sabato e domenica mattina possibile fase instabile con qualche breve rovescio su Piemonte, Lombardia e Alpi centrali. Nel pomeriggio il rischio di locali rovesci o temporali potrebbe riguardare Alpi centro-occidentali, l’Emilia e l’Appennino centrale. Sul resto del Nord, in Toscana e sul medio Adriatico nuvolosità variabile. Schiarite più ampie e frequenti nel resto del Centro-sud. Ventilato per venti da Nord sul basso Adriatico. Temperature senza grosse variazioni, con valori sopra le medie e in generali compresi tra 25 e 30-31°C