Meteo. Tempo variabile in Italia, con venti burrascosi e rischio di mareggiate

L’Italia sta vivendo una fase caratterizzata da intensi venti occidentali che determinano tempo variabile nell'ambito di un contesto climatico piuttosto mite. Tra oggi e domani due distinte perturbazioni atlantiche (oggi la terza di gennaio, giovedì la numero 4) si mostreranno attive soprattutto sulle aree alpine, dove porteranno pioggia e neve. Nel fine settimana dell'Epifania i venti diventeranno meridionali, alimentati da un’area di bassa pressione in approfondimento sulla penisola iberica, e una nuova perturbazione, più intensa delle precedenti, porterà maltempo soprattutto al Nord-Ovest.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino nubi soprattutto su Sardegna, settore alpino, Toscana e ovest della Sicilia. Piogge isolate sul nord-ovest della Toscana e deboli nevicate sparse nelle Alpi, a quote medio-alte su quelle occidentali, ancora localmente fino a fondovalle sul settore centro-orientale. Nel pomeriggio si intensificano le nevicate sulle Alpi; locali piogge in sconfinamento verso la Pedemontana lombarda. Nubi in aumento sulle regioni tirreniche e in Sicilia, con deboli piogge isolate su nord della Toscana e dell’Umbria, Campania e Calabria tirrenica. In serata e nella notte qualche pioggia anche sul medio e basso Adriatico.

Temperature massime in diminuzione in val Padana, in rialzo su Adriatico, Sud e Isole. Venti forti occidentali su Isole e medio-basso Tirreno, fino a burrascosi tra la Corsica e la Sardegna, dove le raffiche potranno raggiungere i 100 km/h. Fino a molto agitati – con onde fino a 4-5 metri – il basso mar ligure, il mare di Corsica, i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia

Previsioni meteo per giovedì. Nuvolosità variabile su tutte le regioni. Probabili precipitazioni sulle Alpi e, localmente, anche sulle fasce prealpine. Limite delle nevicate in progressivo sensibile rialzo nel corso della giornata, specialmente nel settore occidentale. Tuttavia, nel settore centro-orientale e in Alto Adige, la neve potrebbe scendere, inizialmente, ancora a quote basse e localmente fono al fondovalle nella mattinata. In alcuni casi si tratterà di nevicate abbondanti. Qualche debole pioggia isolata sarà possibile anche in Toscana e in Umbria, verso sera sulla Calabria tirrenica e nel Messinese.

Temperature in rialzo e quasi ovunque al di sopra della norma: in Sardegna si potranno toccare punte di poco superiori ai 20 gradi. Venti da forti a burrascosi, con raffiche fino a 100 km/h, sui mari di ponente nelle Isole, nel canale d’Otranto e sul Mar Ionio. Saranno agitati o molto agitati i mari a ovest della Penisola e il Mar Ionio.