Meteo. Tempo instabile e calo termico: nel weekend estate in pausa

Il primo weekend di settembre trascorrerà nel segno dell'instabilità in gran parte delle nostre regioni a causa di un vortice di bassa pressione che stazionerà sull'Italia.

Sabato tempo molto instabile ed elevato rischio di piogge e temporali su Lombardia centro-orientale, regioni di Nord-Est, buona parte di quelle centrali e in Campania. Fenomeni localmente intensi associati a grandine e forti raffiche di vento. Al Nord-Ovest tendenza a schiarite, più ampie al mattino tra Valle d’Aosta e Piemonte; occasionali rovesci pomeridiani attorno alle Alpi piemontesi e sulla Liguria di Ponente. Al Sud e nelle Isole tempo ancora abbastanza soleggiato e caldo.

Temperature in ulteriore calo al Nord-Est, dove si farà fatica a superare i 22-23 gradi; in diminuzione anche al Centro e più lievemente sulla Sardegna, in lieve rialzo al Nord-Ovest. Punte fino a 30-32 gradi all’estremo Sud e in Sicilia. Venti moderati di Maestrale in Sardegna e di Libeccio sul Tirreno centrale.

Foto: iStock/Getty images



Domenica permangono condizioni di marcata instabilità atmosferica su buona parte del Paese, in particolare al Centro-Nord e sulla Campania, dove nel corso della giornata si potranno sviluppare numerosi rovesci e temporali. Nel resto del Sud e nelle Isole tempo inizialmente ancora soleggiato, ma nel pomeriggio aumenterà il rischio di locali temporali su Basilicata, Puglia centro-settentrionale e Sicilia. Temperature in ulteriore diminuzione al Centro e sulla Sardegna, in lieve calo anche tra Campania, Basilicata e nord della Puglia. Valori inferiori alla norma al Nord e in parte anche al Centro, dove spesso si resterà al di sotto dei 25 gradi. Venti deboli o al più moderati, con locali raffiche nelle aree temporalesche.