Meteo. Sole e caldo estivo sull'Italia

Mercoledì l’estate regalerà all'Italia il suo aspetto migliore, con tempo stabile e soleggiato, ma con un caldo senza eccessi e senza afa. Le temperature infatti, seppure in aumento, si manterranno su valori vicini alle medie stagionali, o di poco superiori, e il clima resterà ventilato, in particolare al Centro-Sud. Questo grazie all'alta pressione in rinforzo nel Mediterraneo Occidentale che, pur senza occupare completamente la nostra Penisola, ci proteggerà dal passaggio di nuove perturbazioni.

Venerdì però al Nord tornerà ad aumentare l’instabilità a causa del passaggio di correnti relativamente più fresche di origine atlantica; al Centro-Sud e nelle Isole al contrario tornerà ad allungarsi l’Anticiclone Nord-Africano che, su questa parte del nostro Paese, garantirà tempo soleggiato e temperature in aumento, con il caldo che sarà intenso soprattutto nelle regioni meridionali.

Previsioni meteo per mercoledì. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo in Calabria e nel Messinese. Temperature in aumento, con massime in generale comprese tra 28 e 34 gradi.

Venti di Maestrale in attenuazione, ma ancora insistenti sulla Puglia e nello Ionio.

Foto: iStock/Getty Images



Previsioni per giovedì. Giovedì al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sui rilievi montuosi, con la possibilità di qualche sporadico rovescio su Alpi Occidentali, Prealpi lombarde e Appennino centrale. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, quasi dappertutto nella norma o leggermente al di sopra.