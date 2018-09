Meteo. Secondo weekend con tempo in graduale miglioramento

Sabato al mattino abbastanza soleggiato su Alpi centrali, Nordovest, coste del medio Tirreno e Isole, nubi irregolari altrove con locali rovesci o isolati temporali su Romagna, Marche, Molise e Puglia. In giornata tendenza a schiarite anche sulle Venezie. Nel pomeriggio residui e isolati rovesci sull’Appennino centromeridionale e nel Tarantino; occasionali scrosci su rilievi piemontesi e Prealpi lombarde-venete. In serata ulteriore miglioramento. Temperature massime in lieve calo al Sud, in rialzo al Nord, in Sardegna e sul medio Tirreno. Venti di Maestrale fino a moderati su medio e basso Adriatico e nel Canale di Sicilia.

Foto: iStock/Getty images



Domenica sarà una giornata prevalentemente soleggiata salvo il passaggio di un po’ di nuvole tra estremo Nordovest, regioni tirreniche e Sardegna e il consueto sviluppo di nubi durante il pomeriggio sulle aree montuose. Probabilità molto scarse di precipitazioni, salvo qualche locale rovescio sulle Alpi occidentali. Temperature massime in ulteriore lieve rialzo quasi ovunque con valori che torneranno al di sopra della media soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.