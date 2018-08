Meteo. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia, ma l'apice è alle spalle

Il caldo e l’afa hanno raggiunto il loro apice tra ieri e l’altro ieri: nei prossimi giorni, soprattutto a partire da domani venerdì, il disagio sarà meno intenso anche al Centro-Nord. Le temperature resteranno elevate, ma in generale risulteranno nella norma o di pochi gradi al di sopra dei valori medi di questo periodo, statisticamente il più caldo dell’anno. In generale avremo temperature per lo più tra 30 e 35 gradi, e difficilmente si toccheranno nuovamente punte di 37-38°C.

Il ridimensionamento del caldo e dell’afa su livelli più normali è legato ad un indebolimento dell’alta pressione africana sul Mediterraneo Centrale che porterà tra oggi e domani ad un generale aumento dell’instabilità e quindi del rischio di temporali. Attenzione perché localmente i fenomeni saranno violenti, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Nel fine settimana, l’instabilità tenderà ad attenuarsi al Nord e domenica anche al Centro, mentre le Isole e l’estremo Sud dovranno fare i conti con la presenza di un vortice instabile.



Foto iStock/Getty images



Previsioni meteo per giovedì. Instabilità in aumento fin dal mattino, con i primi temporali su Veneto, Mantovano e Polesine. Il rischio di temporali sarà più elevato da metà giornata attorno ai rilievi della Penisola e delle Isole, ma con il probabile coinvolgimento, in forma isolata, della Val padana centrale, dell’entroterra delle Venezie e di alcuni tratti costieri del Golfo di Taranto e dell’alta Calabria.

Fenomeni localmente violenti, associati a grandine e forti raffiche di vento. Primi cali nelle temperature massime, ma con punte ancora fino ai 35-37 gradi. Lontano dalle aree temporalesche i venti saranno deboli, i mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per venerdì. In generale, sull'Italia avremo una maggiore nuvolosità, seppure ancora alternata a schiarite che saranno più durature al mattino nelle Isole e lungo il Tirreno e nel pomeriggio sul medio-alto Adriatico. L’atmosfera sarà instabile con il rischio di temporali soprattutto lungo l’Appennino centro-meridionale, in forma più isolata su Alpi, estremo Nord-Ovest, Emilia, Lazio, resto del Sud peninsulare e zone interne delle Isole. Fenomeni localmente violenti, associati a grandine e forti raffiche di vento.

Temperature massime in calo nel settore peninsulare, Emilia e Piemonte con caldo in generale meno intenso. Le massime saranno comprese tra 30 e 35 gradi. La ventilazione sarà, in generale, ancora scarsa, salvo rinforzi durante i temporali. Mari calmi o poco mossi.