Meteo. Primo weekend di settembre a rischio temporali in gran parte d'Italia

La perturbazione numero 5 di agosto oggi ha raggiunto il Nord Italia, provocando una fase di maltempo localmente intenso. Nelle prossime ore darà vita a una circolazione ciclonica chiusa di aria fresca che durante il primo weekend di settembre rimarrà isolata e stazionaria nei pressi delle nostre regioni centro-settentrionali.

Questa “goccia fredda” sarà all’origine di condizioni di tempo molto variabile con rovesci ed episodi temporaleschi soprattutto al Centro-Nord e favorirà un calo delle temperature, più marcato sulle regioni settentrionali. All’inizio della prossima settimana il vortice di bassa pressione si allontanerà lentamente verso est, indebolendosi, e da martedì dovrebbero tornare a prevalere condizioni di tempo stabile e di nuovo più caldo.

Previsioni meteo per sabato. Domani sulle isole e sulle estreme regioni meridionali tempo generalmente soleggiato. Sulle regioni del Centro-Nord e sulla Campania cielo nuvoloso e tempo instabile, con rovesci e temporali sparsi. I fenomeni insisteranno maggiormente sulle regioni nord-orientali e sulla Toscana settentrionale. Temperature in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna; in lieve rialzo su estremo Sud e Sicilia. Venti moderati di maestrale sulla Sardegna.

Foto iStock/Getty Images





Previsioni meteo per domenica. La giornata sarà ancora caratterizzata da una diffusa instabilità atmosferica; nel corso del giorno saranno possibili rovesci o temporali sparsi su gran parte del Centro-Nord, sulla Campania, sul nord della Puglia, sull'ovest della Sicilia. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti in prevalenza deboli.