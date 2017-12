Meteo per le Feste. Notte di San Silvestro con clima mite. Nuove piogge a Capodanno

Sabato 30 dicembre situazione tutto sommato tranquilla: qualche nevicata sulle Alpi, nubi sul resto del Paese alternate a schiarite. Domenica 31 dicembre tornerà temporaneamente il sole sul settore alpino. Qualche annuvolamento significativo potrà interessare il settore ligure e quello tirrenico con occasionali piovaschi possibili sull’alta Toscana e in Campania. Anche in Val Padana tempo solo parzialmente soleggiato per la presenza di nubi basse dovute anche al sollevamento delle nebbie, in ulteriore intensificazione nella seconda parte della giornata. Verso sera, possibili piogge molto deboli o pioviggini tra Liguria, sud-est del Piemonte e sud-ovest della Lombardia. Nella notte di San Silvestro la nuvolosità diverrà ancora più compatta al Nord: non si esclude qualche breve pioggia anche nel resto della Lombardia e sulle Venezie. Questo aumento delle nuvole avrà comunque riflessi positivi in termini di temperature, che aumenteranno nelle minime, determinando quindi una notte meno fredda rispetto alle precedenti. Saranno queste le prime avvisaglie di un possibile peggioramento che coinvolgerà anche la giornata di Capodanno, quando alcune piogge potranno interessare principalmente il Nord-Est e il settore tirrenico dalla Toscana fino alla Campania.



Leggi qui la tendenza meteo fino ai primi giorni del 2018.