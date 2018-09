Meteo. Per l'Italia è l'ultimo weekend di caldo estivo

Nelle prossime ore una perturbazione atlantica, muovendosi al di là delle Alpi, sfiorerà anche le nostre regioni settentrionali, favorendo un aumento dell’instabilità al Nord-Est. Nonostante ciò il fine settimana, in Italia, avrà comunque un sapore ancora estivo. In particolare la giornata di sabato vedrà l’alternanza tra sole e nuvole in gran parte del Centro-Nord, con un po’ di temporali al Nord-Est; domenica, giorno dell’equinozio d’autunno, ancora un po’ di nuvole innocue al Nord. Le temperature rimarranno ancora al di sopra della norma, con valori ancora tipici di fine estate.

Tuttavia è oramai prossima una svolta di stampo autunnale: all’inizio della prossima settimana una massa d’aria fredda in discesa dal Nord Atlantico irromperà nel cuore del Mediterraneo, facendo letteralmente crollare le temperature. A metà settimana dovremmo quindi passare dagli attuali 4-5 gradi sopra le medie stagionali a valori di alcuni gradi al di sotto della norma

Previsioni meteo per sabato. La giornata trascorrerà con un’alternanza di sole e nuvole su gran parte del Centro-Nord, in Calabria e in Sicilia. Le nuvole più consistenti, associate a qualche rovescio o temporale, interesseranno Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale. Fino al pomeriggio sarà ancora possibile qualche isolato acquazzone anche su Sicilia e zone interne della Calabria.

Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in lieve calo al Nord e Toscana, stazionarie o in leggero aumento altrove, specie su Sicilia e Sardegna orientale; valori ancora oltre la norma con punte vicine ai 30 gradi al Centro-Sud. Venti di Maestrale in intensificazione sui mari di Corsica e Sardegna.

Per la giornata di sabato 22 settembre la Protezione Civile ha diramato le seguenti allerta:

Allerta meteo gialla per rischio idraulico su: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale.

Allerta gialla per rischio di temporali su: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto; Veneto: Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Allerta gialla per rischio idrogeologico su: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto; Veneto: Alto Piave.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino un po’ di nuvole al Nord, specie in Val Padana, ma in graduale diradamento. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Nel pomeriggio tendenza a schiarite più diffuse anche al Nord; dalla sera un sistema nuvoloso si addossa alle Alpi provocando qualche pioggia isolata sulle zone di confine, dalla Valle d’Aosta al Friuli.

Temperature in generale ancora sopra la norma; lievi cali solo nelle zone più nuvolose del Nord. Venti localmente moderati di Maestrale su Mare e Canale di Sardegna.