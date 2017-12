Meteo: nel weekend prima di Natale il tempo sarà per lo più soleggiato in Italia

Nel fine settimana prima di Natale 2017 e Santo Stefano poche nuvole, sostanziale assenza di piogge e temperature vicine a valori normali per il periodo al Centro-Nord con residua ventilazione settentrionale al Sud, che si esaurirà entro il giorno della Vigilia di Natale.



Sabato 23 dicembre sarà nel complesso una giornata prevalentemente soleggiata in tutto il Paese. Da segnalare il passaggio di velature tra Lombardia e Nord-Est, localmente più dense ed estese tra il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia e qualche residuo annuvolamento a ridosso dell’Appennino meridionale e nel Nord della Sicilia. Temperature in lieve e generale aumento, qualche debole gelata all'alba sulle regioni settentrionali e nelle zone interne del Centro. Nella notte successiva formazione di locali banchi di nebbia attorno all'alto Adriatico.

Domenica 24 dicembre, Vigilia di Natale, vedrà tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il nostro Paese. Sin dal mattino aumento della nuvolosità bassa sulla Liguria centro-occidentale, nella seconda parte della giornata anche nel resto della regione, nel nord della Toscana. Tra la tarda serata e la notte aumenterà il rischio di nebbie a banchi sulla Val Padana a partire dai settori meridionali. Temperature minime in lieve diminuzione al Centro-Sud, da Nord a Sud i valori attorno allo zero anche di sotto al Centro-Nord con conseguenti gelate all'alba. Massime in aumento nelle Alpi nelle regioni centrali adriatiche al Sud e sulla Sicilia. Clima particolarmente mite in collina e in montagna al Nord, ma anche al Centro-Sud i valori si porteranno localmente al di sopra delle medie con punte vicine ai 15°C. Venti da nord in decisa attenuazione.