Meteo. Nel weekend migliora il tempo: tanto sole e caldo estivo

Nel weekend la perturbazione numero 2 di giugno, che in queste ore è responsabile di piogge e temporali anche intensi su molte regioni italiane, si allontanerà dal Paese in direzione dei Balcani. Nel corso del fine settimana, quindi, in Italia assisteremo a una temporanea espansione dell'Anticiclone nord-africano con un graduale miglioramento del tempo e caldo in intensificazione, soprattutto nella giornata di domenica.



Sabato al mattino nubi e piogge a carattere intermittente in Toscana, Umbria, Marche e sul basso versante tirrenico. Prevalenza di tempo soleggiato nel resto d’Italia, ma con più nuvolosità sul Triveneto. Nel pomeriggio, pur in un contesto di tempo soleggiato, assisteremo ancora allo sviluppo di qualche temporale su Alpi, Prealpi, Friuli e zone interne del Centro. Temperature massime di nuovo in rialzo, con valori estivi al Centro-Nord e in Sardegna, in calo, invece, al Sud per effetto di venti moderati di Maestrale.

Foto: iStock/Getty Images



Domenica tempo soleggiato e caldo su quasi tutto il Paese, con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare, tuttavia, una residua nuvolosità al Sud peninsulare: non si può escludere qualche goccia di pioggia, in mattinata, sulla Puglia e nel pomeriggio intorno all'Appennino calabro-lucano. Sempre nel pomeriggio occasionali brevi acquazzoni non esclusi nel settore alpino.

Temperature in generale sensibile aumento e superiori alla norma: da Nord a Sud si potranno superare i 30 gradi con punte attorno a 32°C al Nord e nelle regioni tirreniche, e picchi fino a 34-35 gradi nelle zone interne delle due isole maggiori. Venti localmente moderati settentrionali lungo l’adriatico e al Sud.