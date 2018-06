Meteo. Nel weekend graduale miglioramento del tempo

Il fine settimana si preannuncia in prevalenza stabile e soleggiato, a parte ancora la possibilità di qualche episodio instabile soprattutto all’estremo Sud e in Sicilia.



Nel dettaglio sabato al Sud e in Sicilia ancora un po’ di nubi, anche se non mancheranno delle schiarite, più soleggiato al Centro-nord e in Sardegna. Al mattino locali rovesci su Salento, bassa Calabria e nord della Sicilia. Nel pomeriggio sviluppo di isolati temporali su basso Lazio, Appennino meridionale, Basilicata, Calabria, Sicilia centro-orientale e Alpi occidentali. Temperature in lieve crescita con massime tra 25 e 29 gradi. Venti moderati nord-occidentali su medio e basso Adriatico, Puglia e Isole maggiori.

Domenica tempo abbastanza soleggiato al Centro-nord. Al mattino rovesci isolati in Calabria e nel sud della Puglia, durante il pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi occidentali, basso Lazio e regioni meridionali. Temperature ancora in lieve rialzo e venti da deboli o moderati nord-occidentali.