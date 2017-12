Meteo Vigilia, Natale e Santo Stefano: il tempo reggerà fino al 25 dicembre, poi peggiorerà

Fino alla Vigilia di Natale l’alta pressione farà sentire i suoi effetti sull'Italia, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e temperature in crescita: basti pensare che domenica 24 attorno ai 1000 metri di altezza in Valle D’Aosta e in Piemonte si potrebbero raggiungere i 14-15°C. Nel giorno di Natale, invece, aumenteranno le nuvole in gran parte del Nord, escluse le aree alpine, e sulle regioni tirreniche per l'avvicinamento dell'ultima perturbazione del 2017, che attraverserà le regioni del Centro-Nord tra Santo Stefano e il 27 di dicembre.

Vigilia di Natale con sole e clima mite

Per la Vigilia di Natale è previsto tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il nostro Paese, ad eccezione della Liguria e del nord della Toscana, dove durante il giorno aumenteranno le nubi basse. Tra la tarda serata e la notte aumenterà il rischio di nebbie a banchi sulla Val Padana a partire dai settori meridionali.



Le temperature minime saranno in lieve diminuzione al Centro-Sud. In tutta Italia i valori notturni scenderanno attorno allo zero e anche di sotto soprattutto al Centro-Nord con conseguenti gelate all'alba. Le temperature pomeridiane aumenteranno specie sulle Alpi, nelle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulla Sicilia. Il clima sarà particolarmente mite in collina e in montagna al Nord, ma anche al Centro-Sud con valori che si porteranno localmente al di sopra delle medie con punte vicine ai 15°C.

Previsioni meteo per Natale e Santo Stefano

Nel giorno di Natale aumenterà la nuvolosità sin dal mattino oltre che in Liguria su gran parte della Val Padana e nel corso della giornata nelle regioni tirreniche, nel sud della Sicilia e nell'ovest della Sardegna. Dal pomeriggio non si escludono locali deboli piogge o pioviggini tra la Liguria di Levante e il nordovest della Toscana. Nel resto del Paese tempo generalmente ancora soleggiato.

Temperature massime in calo al Nord e sulla Toscana, senza grandi variazioni altrove. Il clima non sarà particolarmente freddo né di giorno né di notte.



Un peggioramento più significativo del tempo viene confermato tra il Santo Stefano e il 27 di dicembre in coincidenza del passaggio di una perturbazione atlantica, l’ultima del 2017, che dovrebbe coinvolgere in termini di precipitazioni soprattutto le regioni centro-settentrionali e la Campania tra la fine di martedì 26 dicembre e la giornata di mercoledì 27. Tornerà la neve nel settore alpino e prealpino mediamente a partire dagli 800-1000 metri di quota.