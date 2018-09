Meteo Italia. Weekend di bel tempo e nuovo calo delle temperature

Il vortice di bassa pressione sullo Ionio (si tratta di un TLC Tropical Like Cyclone, ovvero un piccolo ma intenso ciclone Mediterraneo che presenta caratteristiche simili ai cicloni tropicali) si è spostato sulla Grecia meridionale. Per quanto riguarda il nostro Paese questo fine settimana si caratterizzerà da tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Le temperature tenderanno a diminuire lievemente per l’afflusso di correnti un po’ più fresche da nord-est.

Tendenza a un peggioramento a Nord-Ovest domenica sera a causa di un piccolo vortice di aria fredda in quota in arrivo dalla Francia. Tale vortice sarà seguito da un secondo nucleo instabile in discesa dal nord Europa che sarà responsabile della formazione di una circolazione di bassa pressione ad ovest della nostra Penisola, in grado di influenzare il tempo soprattutto al Centro-Sud nei primi giorni della prossima settimana. L’evoluzione di questo vortice e la sua posizione risultano essere ancora incerti.

Previsioni meteo per sabato. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Paese; a tratti qualche nuvola in più in prossimità di Alpi e Prealpi, Venezie, Puglia meridionale, Calabria e versante ionico della Sicilia. Temperature massime in leggera diminuzione al Nord e regioni del versante adriatico. Venti moderati da nord o nord-est sull'alto Adriatico, Toscana e sulle regioni meridionali.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per domenica. Domenica all'insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiata in gran parte del Paese. Segnaliamo qualche annuvolamento temporaneo e innocuo soprattutto al Sud, sul Lazio e sul Piemonte. Verso sera qualche pioggia possibile sulle Alpi occidentali; più tardi qualche rovescio isolato anche sulla pianura Piemontese. Temperature massime quasi dappertutto in leggero calo. Venti moderati settentrionali sulla Puglia e sui mari circostanti, deboli o in attenuazione negli altri settori.