Meteo Italia. Vortice sul Tirreno: maltempo all'estremo Sud e sulle Isole

Tra la Sicilia e la Sardegna insiste una circolazione ciclonica responsabile di condizioni di instabilità al Sud e sulle Isole. Al Centro-Nord invece avremo prevalenza di bel tempo grazie al rialzo della pressione atmosferica.

L’area depressionaria stazionerà al Sud anche nei prossimi giorni, condizionando il tempo nelle regioni centro-meridionali probabilmente fino a sabato, con giornate a tratti ventose e alcuni episodi piovosi, a tratti anche temporaleschi e localmente intensi.

Le regioni del Nord, invece, almeno fino a venerdì, godranno di tempo stabile e soleggiato. Durante il fine settimana la nuvolosità potrebbe aumentare anche al Nord con l’arrivo, anche qui, di qualche pioggia più probabile specie domenica pomeriggio al Nord-Ovest.

Previsioni per mercoledì. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Un po’ di nubi nel resto del Centro; cielo in prevalenza molto nuvoloso al Sud e Isole. Rovesci e possibili temporali sulla Sicilia e sulla parte orientale della Sardegna (specie il cagliaritano); rovesci sparsi sulla Calabria, in particolare sul lato ionico; qualche pioggia isolata in Puglia, sulla Basilicata e sull'Appennino campano.

Temperature in aumento soprattutto al Centro-Nord, in calo su Puglia e Basilicata. Venti deboli al Nord; moderati al Centro-Sud e sulle Isole con qualche rinforzo da est sullo Ionio.

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di mercoledì 3 ottobre le seguenti criticità:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese

Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Previsioni meteo per giovedì. Sarà ancora una giornata all'insegna del tempo stabile e soleggiato in gran parte del Centro-Nord. Ancora nubi al Sud e sulle Isole maggiori. Saranno probabili dei rovesci anche intensi sula Sardegna orientale. Pioggia e rovesci sparsi, invece, sulla Calabria ionica, più isolati su Sicilia e Basilicata.

Temperature massime in lieve aumento in gran parte delle regioni. Venti moderati, in prevalenza orientali.