Meteo Italia. Vento forte sulle Isole e il Tirreno, in attenuazione da venerdì

L’Italia sta vivendo una fase caratterizzata da intense correnti occidentali che si snodano lungo il bordo settentrionale dell’Anticiclone delle Azzorre, il quale resta per il momento confinato a più basse latitudini. Nell'ambito di queste correnti si muovono alcuni sistemi nuvolosi accompagnati da masse d’aria particolarmente mite.

Attualmente è in transito la perturbazione numero 4 di gennaio che. come la precedente, si mostrerà attiva soprattutto sulle aree alpine.

Nel weekend dell'Epifania, invece, l’approfondimento di un’area di bassa pressione sull'Europa occidentale attiverà un’intensa corrente meridionale, umida e temperata, che, sabato 6 gennaio e domenica, causerà un primo marcato peggioramento del tempo all'estremo Nord-Ovest.

Previsioni meteo per giovedì. Su tutte le regioni quella di giovedì sarà una giornata con nuvolosità variabile, compatta soprattutto lungo l’arco alpino. Qui saranno possibili nevicate sparse a quote via via crescenti col passare delle ore: da 1400 a 2000 metri sul settore occidentale, da 800 a 1200 metri nel settore centrale, da 400 a 1000 metri sulle Alpi orientali. Il pericolo valanghe sarà elevato su tutto l'arco alpino e in particolare sui settori occidentali, dove sarà di grado 4 su una scala che va da 1 a 5. Qualche debole pioggia isolata è prevista anche sulle fasce prealpine, in Toscana, sulla Calabria tirrenica e nel Messinese.

Le temperature saranno in rialzo, quasi ovunque al di sopra della norma. Sulle Isole e sul Tirreno centro-meridionale i venti occidentali saranno forti, con mari fino a molto agitati.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino cielo nuvoloso su quasi tutte le regioni italiane. Sulle pianure del Nord-Ovest sarà possibile la formazione di nebbie, sull’alta Toscana e la Calabria tirrenica deboli piogge o pioviggini. Nel pomeriggio la nuvolosità si farà più densa sulle regioni settentrionali, mentre sulle Isole e lungo il medio Adriatico assisteremo a schiarite più ampie. Precipitazioni occasionali nel nord della Toscana.

La sera prime piogge su Liguria e Piemonte sud-orientale e locale pioviggine in Friuli. Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, in ulteriore aumento nel Triveneto e al Centro-Sud. Venti moderati da sud-ovest sui bacini di ponente