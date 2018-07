Meteo Italia. Venerdì prevale il sole. Caldo in aumento con picchi intorno ai 35°C

Il mese di luglio proseguirà fra temporanee risalite dell’Anticiclone Nord-africano e brevi fasi instabili. Fra venerdì e sabato sarà il promontorio africano ad avere la meglio con conseguente incremento del caldo e dell’afa in tutte le regioni: in particolare, oltre a favorire condizioni di tempo soleggiato, salvo locali episodi di instabilità al Nord, darà origine a un sensibile aumento delle temperature, specie al Centro-Sud dove i termometri potranno anche superare i 35 gradi. Da domenica l’alta pressione comincerà a ritirarsi, seppur parzialmente, dal nostro territorio favorendo nuovamente l’ingresso di correnti instabili che riporteranno i temporali inizialmente al Nord, poi anche lungo il resto della Penisola nei primi giorni della prossima settimana quando una perturbazione più organizzata si muoverà dalla Francia verso i Balcani; tra martedì e mercoledì qualche episodio di instabilità infatti raggiungerà anche le regioni meridionali. L’aria più fresca al seguito della perturbazione determinerà inoltre un ridimensionamento delle temperature.

Previsioni meteo per venerdì. La temporanea rimonta dell’alta pressione garantirà una giornata in prevalenza soleggiata e con pochi annuvolamenti. Nel pomeriggio si potrà sviluppare qualche nube sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale con il rischio di qualche breve e isolato rovescio o temporale sulla fascia prealpina lombardo-veneta e sul Friuli. Possibili sconfinamenti dei temporali tra il pomeriggio e la sera su alto Veneto e pianura friulana. Caldo e afa in aumento: massime fino a 31-32 gradi al Nord, fino a 33-34 al Centro, fino a 34-35 al Sud ma con picchi anche oltre nelle zone interne delle Isole maggiori. Venti in prevalenza deboli con qualche rinforzo sul Salento e in Sardegna.

Previsioni meteo per sabato. Giornata in prevalenza soleggiata e calda, al mattino nuvole sparse e innocue tra alto Piemonte, alta Lombardia e Alpi centro-orientali. Nel pomeriggio qualche isolato rovescio o temporale lungo le Alpi, principalmente Alpi Marittime ed estreme Alpi orientali con sconfinamenti serali verso la pianura friulana. Temperature in ulteriore rialzo con valori diffusamente sopra i 30°C e punte oltre i 35°C nelle Isole. Venti localmente moderati sulla Puglia centro-meridionale Salento e in Sardegna.

