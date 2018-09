Meteo Italia. Venerdì instabile per la prima perturbazione del mese

La perturbazione n.1 di settembre si avvicina in queste ore alle regioni di Nordovest, il suo passaggio sull’Italia è atteso tra la fine di giovedì e la giornata di sabato. Prepariamoci, dunque, ad un generale peggioramento, nel corso delle prossime 48 ore, con un aumento dell’instabilità atmosferica e quindi del rischio di temporali a partire dal Nord e dalla Toscana, poi anche al resto del Centro e più marginalmente al Sud. Ma l’estate settembrina non è ancora finita: un miglioramento è atteso già a partire dalla giornata di domenica, grazie ad una nuova espansione dell’alta pressione di matrice nord africana verso il Mediterraneo centro-occidentale. Inoltre, l’attuale tendenza a lungo termine propende per una fase di tempo stabile, soleggiato e caldo che potrebbe accompagnarci per gran parte della prossima settimana. Salvo una temporanea flessione in coincidenza dell’imminente passaggio perturbato, le temperature, infatti, si manterranno al di sopra della norma e su livelli tipicamente estivi ancora per diversi giorni.

Previsioni meteo per venerdì. In tutto il Paese nuvolosità variabile, con schiarite solo temporanee. Atmosfera instabile sin dal mattino, con maggiore probabilità di piogge intermittenti, rovesci o temporali isolati, al Centro-nord, sulla Sardegna e, occasionalmente anche al Sud. Fenomeni localmente più intensi e frequenti su regioni di Nordest e settore centrale tirrenico. Temperature: massime in calo al Centro-Nord e in Sardegna; valori ancora fino a 30-33 gradi al Sud e in Sicilia. Venti da ovest in rinforzo attorno alle isole maggiori e nel mar Ligure.

Foto iStock/Getty Images





Previsioni meteo per sabato. Su Sardegna, Sicilia e, dal pomeriggio, anche lungo il versante tirrenico della Penisola e sulle pianure del Nordovest, tempo abbastanza soleggiato. Nel resto del Paese condizioni di variabilità, con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Sin dal mattino possibilità di locali rovesci lungo le coste adriatiche; dal pomeriggio il rischio di rovesci o brevi temporali si estenderà anche alla dorsale appenninica e ai settori prealpini del Nord, specie quelli del Nordest. Migliora ovunque dalla serata. Temperature: massime in lieve calo al Sud peninsulare. Venti deboli o temporaneamente moderati settentrionali su mare Adriatico e alto Ionio.