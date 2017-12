Meteo Italia. Venerdì freddo intenso: piogge al Sud e sul medio Adriatico

Venerdì tempo ancora instabile sulle regioni centrali adriatiche e al Sud a causa della perturbazione numero 8 del mese. Prosegue anche il calo termico determinato dalle correnti di aria fredda al seguito della perturbazione, evidente soprattutto nelle temperature di inizio giornata. I venti si indeboliscono, ma il Maestrale resta intenso al Sud e nelle Isole. Negli ultimi giorni dell’anno invece il clima diverrà gradualmente più mite, con temperature ben al di sopra della norma soprattutto al Sud e nelle Isole, dove il 31 dicembre si toccheranno punte di 18/20 gradi, mentre lo stesso giorno sulle Alpi lo zero termico risalirà fino a 3000 metri. Tempo in prevalenza stabile nel fine settimana, ma sabato una perturbazione in transito sull’Europa centrale lambirà anche il nostro Paese con nevicate lungo le Alpi. Sul resto d’Italia non mancherà della nuvolosità. Domenica 31 dicembre bel tempo su regioni adriatiche, estremo sud e Isole; tornerà temporaneamente il sole sul settore alpino; qualche annuvolamento in Sardegna, Liguria e zone tirreniche.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì residua instabilità sul medio Adriatico e al Sud, tranne in Campania, con piogge deboli e rovesci sparsi, con neve a quote collinari al mattino in Abruzzo e Molise, a 800/1000 metri sull’Appennino meridionale. Fenomeni in attenuazione nel pomeriggio su Marche e Abruzzo. Nuvolosità irregolare in Sardegna e Sicilia, tempo in prevalenza soleggiato nelle altre regioni. Temperature minime in calo, con gelate all’alba al Nord; massime in lieve diminuzione quasi ovunque. Ventoso per Maestrale al Sud e Isole. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio-alto. La Protezione Civile per la giornata di venerdì ha emesso Allerta Arancione in Calabria.



Previsioni meteo per sabato. Sabato deboli nevicate sulle zone alpine, inizialmente fino nei fondovalle, ma con quota neve in aumento a fine giornata. Sul resto del Paese nuvolosità irregolare, più compatta in Toscana e Umbria, al mattino anche in Valpadana. Più spazio alle schiarite sul basso Adriatico e nel versante ionico; in serata rasserena anche in Valpadana, favorendo la formazione di nebbie in banchi nella notte.