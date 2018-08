Meteo Italia. Venerdì e sabato atmosfera instabile al Centro-sud

L’alta pressione fa ancora fatica a farsi strada verso le nostre regioni lasciando spazio all'instabilità che sarà piuttosto evidente fra pomeriggio e sera sulle zone montuose, con anche un parziale coinvolgimento delle coste tirreniche e ioniche. Infatti, nelle prossime ore una perturbazione in scorrimento sull'Europa centrale incrementerà l’instabilità sulle Alpi, mentre al Centro-Sud rimarrà ancora attiva una blanda circolazione di bassa pressione lasciata in eredità dalla seconda perturbazione del mese, che produrrà i medesimi effetti visti nella giornata di giovedì. La situazione non vedrà grossi cambiamenti nel corso del fine settimana, caratterizzato ancora da un’atmosfera instabile, in ulteriore accentuazione nelle Isole e nell'area del basso Tirreno. All'inizio della prossima settimana l’alta pressione riuscirà ad estendersi più decisamente verso le nostre regioni centro-settentrionali favorendo, oltre al tempo più stabile, un ulteriore aumento del caldo e dell’afa. Il Sud e le Isole invece resteranno all'interno di una blanda circolazione depressionaria che manterrà attive condizioni di instabilità atmosferica.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo nel complesso abbastanza soleggiato e caldo. Da metà giornata aumento dell’instabilità attorno ai rilievi del Nordovest, in Valle D’Aosta, sui rilievi tra Veneto e Trentino, sull'Appennino centro-meridionale, nel Lazio, nelle zone interne della Puglia e delle Isole, ma con locali sconfinamenti verso le coste campane, ioniche e della Sardegna meridionale. Temperature senza grandi variazioni e prossime alla norma. Venti deboli, mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque . Da metà giornata aumenta l’instabilità con sviluppo di rovesci e locali temporali attorno ai rilievi del Nordovest e del Trentino Alto Adige, lungo l’Appennino centro-meridionale, nel Lazio, in Sardegna, nelle zone interne della Sicilia con sconfinamenti anche in costa su Campania, Calabria e Golfo di Taranto. Tra tardo pomeriggio e sera non si escludono occasionali temporali anche sulla pianura piemontese e della Lombardia nord-occidentale. Temperature stazionarie o in leggero aumento: clima a tratti lievemente più afoso con punte fino a 32-33°C al Nord e in Toscana.