Meteo Italia. Venerdì atmosfera ancora instabile

La perturbazione numero 2 di settembre, nel suo lento spostamento verso i Balcani, venerdì porterà ancora molta instabilità sull’Italia, con numerosi acquazzoni pomeridiani soprattutto al Nord e zone interne del Centro. Le temperature, benché decisamente più contenute rispetto agli inizi di settimana, faranno registrare ancora valori in generale al di sopra delle medie stagionali. Dal fine settimana è probabile un nuovo rinforzo dell’alta pressione che riporterà un po’ più di stabilità e un rialzo termico maggiormente evidente durante la prossima settimana quando il caldo tornerà protagonista non solo in Italia, ma anche in gran parte del continente.

Previsioni meteo per venerdì. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi. Nel corso del giorno isolati rovesci e temporali qua e là su regioni settentrionali, zone interne del Centro, Appennino Campano, interno della Puglia, Basilicata, Calabria e rilievi della Sicilia. Temperature massime in leggero calo al Nord, in lieve rialzo al Centro e in Sardegna.

Foto: ANSA





Previsioni meteo per sabato. Prevalenza di tempo bello al Sud, a eccezione di qualche breve temporale pomeridiano sull’Appennino. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia, comunque con pochi improvvisi scrosci di pioggia più che altro su Alpi, Appennino Emiliano e zone interne di Marche e Abruzzo. Temperature con poche variazioni, leggermente al di sopra delle medie stagionali.