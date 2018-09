Meteo Italia. Venerdì ancora episodi instabili

Venerdì vivremo ancora gli strascichi della seconda perturbazione del mese di settembre che determinerà locali episodi di instabilità, con temperature sopra la norma e un clima caldo che si protrarrà ancora per alcuni giorni, anche all'inizio della prossima settimana. Nel fine settimana è atteso un rialzo della pressione con ritorno a una maggiore stabilità soprattutto al Sud. Episodi di instabilità saranno ancora possibili su Alpi e Appennini con temporaneo interessamento anche delle pianure del Nordovest.

Previsioni meteo per venerdì. Nel pomeriggio le schiarite più ampie favoriranno le coste tirreniche dalla Toscana alla Campania e quelle del medio Adriatico, nel resto d’Italia annuvolamenti sparsi più consistenti e associati al rischio di locali rovesci o temporali lungo Alpi e Appennino sui monti della Sicilia e con qualche sconfinamento verso le vicine zone pedemontane della Lombardia, del Veneto, dell’Emilia e sulla Calabria ionica. Tra sera e notte una locale instabilità non si esclude su est del Piemonte, pianura lombarda, basso Veneto e ferrarese. Temperature massime in rialzo su Emilia, gran parte del Centro e Sardegna. Lievi cali nel resto del Nord e all’estremo Sud. Valori in generale compresi tra 26 e 31°C. Venti deboli, salvo locali rinforzi in Sardegna e Canale di Sicilia.



La Protezione Civile ha emanato per venerdì 14 settembre allerta gialla per rischio idraulico su: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale



Allerta gialla per rischio temporali su: Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-C, Basi-E1 Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana Lazio: Bacini Costieri Sud Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto

Allerta gialla per rischio idro-geologico su: Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-C, Basi-E1 Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto Veneto: Alto Piave

Foto: iStock/Getty images



Previsioni meteo per sabato. In mattinata un po’ di nuvole in Val Padana, Liguria, Toscana e nord della Sardegna con qualche rovescio in rapido esaurimento intorno al Polesine. Prevalenza di schiarite nel resto d’Italia. Nel pomeriggio tendenza a schiarite più ampie in Val Padana. Locali episodi di instabilità lungo l’Appennino, sulle Prealpi lombarde e venete e sulle Alpi occidentali piemontesi . Dopo una serata sostanzialmente tranquilla, nella notte torna il rischio di locali rovesci o temporali nel centro-nord del Piemonte e nell'ovest della Lombardia. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli.