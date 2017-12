Meteo Italia. Ultimo weekend dell'anno con clima piuttosto mite e situazione tranquilla

Un campo di alta pressione tende ad espandersi gradualmente sul Mediterraneo centro occidentale, accompagnato da venti decisamente più miti. Il limite avanzato di questa aria mite è costituito da una perturbazione a carattere di fronte caldo che interessa marginalmente l’Italia con nuvole in gran parte del Paese ma precipitazioni sostanzialmente confinate lungo le Alpi. Già da domani, ultimo giorno dell’anno, l’alta pressione inizierà ad indebolirsi; i venti umidi da sud ovest determineranno un aumento delle nubi sulla valle padana e sul lato occidentale della penisola, anticipo di una debole perturbazione in arrivo da ovest che attraverserà il nostro Paese tra la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno. Le precipitazioni collegate a questo passaggio interesseranno il settore ligure, la Lombardia, il Nordest e il versante tirrenico della Penisola.

Previsioni meteo per sabato. Sabato nuvolosità variabile su gran parte del Paese. Al mattino nevicate sul settore alpino, più intense sulla valle d’Aosta; piogge sparse nel nord della Sicilia e sulla bassa Calabria. Nel pomeriggio ancora qualche nevicata sulle Alpi, specie nelle aree settentrionali di confine; piogge residue nel settore del basso Tirreno, locali pioviggini in Toscana. Venti: moderati occidentali sulle isole, in prevalenza deboli altrove. Temperature in lieve rialzo. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA intorno a 80-85).

Previsioni meteo per domenica. Domenica al mattino nubi basse e nebbie sulla valle padana; nuvolosità in aumento sulla Liguria, sulla Sardegna occidentale e sulle regioni del versante tirrenico; schiarite ancora ampie in Sicilia, sulle Api e lungo l’Adriatico. Possibilità di deboli piogge isolate su Levante ligure, nordovest Toscana, Campania; la sera deboli piogge sull’ovest della Lombardia e sul Piemonte sud orientale. Temperature in aumento. Venti per lo più di debole intensità.