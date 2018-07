Meteo Italia. Temporali sui rilievi del Centro-Nord. Sole e caldo intenso al Sud con punte di 40 gradi in Sicilia

Dopo i numerosi temporali che ieri hanno flagellato il Nord Italia, domenica la perturbazione numero 4 del mese scivolerà lentamente lungo la nostra Penisola portando un peggioramento a fine giornata anche nelle regioni centrali: ci attende quindi una domenica tra sole e nuvole in gran parte del Centro-Nord, con rovesci e temporali soprattutto attorno ai rilievi e nelle regioni di Nord-Est.

Al Sud il caldo si farà ancora più intenso, con punte anche di 40 gradi in Sicilia.



Lunedì le correnti relativamente più fresche raggiungeranno anche le regioni centro-meridionali, favorendo la formazione di numerosi temporali. In gran parte delle regioni centrali e meridionali, di conseguenza, caleranno le temperature che, per i primi giorni della prossima settimana, in quasi tutta Italia torneranno quindi su valori vicini alla norma.

Previsioni meteo per domenica. Alternanza tra sole e nuvole al Centro-Nord e Sardegna, con rovesci e temporali più probabili nel pomeriggio attorno ai rilievi del Nord e sull’Appennino settentrionale fino al settore marchigiano. In forma più isolata rovesci e locali temporali potranno coinvolgere le aree pianeggianti adiacenti.

In serata aumenta il rischio di temporali tra est della Lombardia, Emilia e Veneto, in scivolamento nella notte verso la Romagna e gran parte delle regioni centrali.

In prevalenza bello e soleggiato al Sud. Temperature massime in rialzo al Nord, in lieve calo sulla Sardegna. Valori anche superiori ai 35 gradi al Sud e in Sicilia, con punte anche di 40 gradi sull’Isola.

Foto iStock/Getty Images



La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domenica 22 luglio un'allerta meteo arancione (moderata criticità) per rischio idrogeologico in Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Bolzano). Allerta gialla, invece, in Lombardia con ordinaria criticità per rischio idraulico nel nodo idraulico di Milano.

Allerta gialla per rischio di temporali in Lombardia (Valchiavenna, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Arno-Costa, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Casentino, Arno-Firenze, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia); per rischio idrogeologico in Lombardia (Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali) Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Arno-Costa, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Casentino, Arno-Firenze, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia) e Veneto (Alto Piave).



Per le Regioni Abruzzo, Sardegna e Piemonte e per la Provincia Autonoma di Bolzano il bollettino riguarda solo la valutazione del rischio idrogeologico e idraulico, non essendo ancora il rischio temporali oggetto di valutazione secondo le Indicazioni Operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 febbraio 2016;

P.A. Bolzano: moderata criticità idrogeologica (livello arancione) per temporali forti, diffusi e persistenti fino alle ore 13.00 del 24.07.2018;

Regione Veneto: l'ordinaria criticità (allerta gialla) per rischio idrogeologico nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsioni meteo per lunedì. Prevalenza di tempo bello al Nord, salvo gli ultimi rovesci e locali temporali a inizio giornata su Emilia orientale e Romagna. Tempo soleggiato anche su Sardegna e Sicilia occidentale. Nel resto del Paese nuvolosità variabile e tempo decisamente più instabile: rovesci e temporali più probabili al mattino sulle regioni centrali e nei settori settentrionali di Campania e Puglia, nel pomeriggio verranno coinvolte anche Basilicata, Puglia e basso versante Tirrenico peninsulare.

In serata rapido miglioramento del tempo in tutte le regioni del Centro e in Campania, tempo ancora instabile, invece, su Molise, Puglia, Calabria e nord-est della Sicilia.

Temperature massime in sensibile calo al Centro-Sud e quasi dappertutto attorno ai valori medi stagionali. Venti: da deboli a moderati settentrionali in tutto il Centro-Sud, con rinforzi di Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia. Mari in prevalenza mossi, fino a molto mossi il Mare di Sardegna e i Canali delle Isole.