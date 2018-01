Meteo Italia. Tempo variabile e temperature in aumento

Anche nei prossimi giorni l’Italia verrà investita da intensi venti occidentali che determineranno tempo variabile nell’ambito di un contesto climatico piuttosto mite. Nelle giornata di mercoledì e giovedì due distinte perturbazioni atlantiche si mostreranno attive soprattutto sulle aree alpine, portandovi pioggia e neve. Nel fine settimana, invece, i venti diverranno meridionali e un nuovo intenso sistema perturbato darà origine a precipitazioni abbondanti soprattutto al Nord, coinvolgendo successivamente anche la Sardegna ed il versante tirrenico della penisola. L’aria temperata oceanica che accompagna queste perturbazioni manterrà le temperature spesso al di sopra della norma, probabilmente fino al 9 o 10 di gennaio.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino un po’ di nubi soprattutto in Sardegna, sul settore alpino, in Toscana e nell’ovest della Sicilia. Piogge isolate sul nordovest della Toscana; deboli nevicate sparse sulle a zone alpine di confine. Nel pomeriggio si intensificano i fenomeni sul settore alpino, nubi in aumento sulle regioni tirreniche e in Sicilia, con deboli piogge isolate più probabili sulla Toscana settentrionale e in Campania; la sera piogge anche nelle Marche e sulla Calabria tirrenica. Venti forti occidentali sulla Sardegna e sul medio basso Tirreno.

Previsioni meteo per giovedì. Nuvolosità variabile su tutte le regioni. Probabili precipitazioni sulle Alpi e, localmente, anche sulle fasce prealpine, nevose solo a quote medio alte. Qualche debole pioggia isolata sarà possibile anche in Toscana, in Umbria, sulla Calabria tirrenica e nel Messinese. Temperature in rialzo e quasi ovunque al di sopra della norma. Forti venti da ovest sulle isole e sul Tirreno centro meridionale.