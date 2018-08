Meteo Italia. Tempo instabile al Sud

L’ondata di calore che da giorni sta investendo l’Italia continuerà almeno fino a tutta la prossima settimana. In termini di temperatura, non si raggiungeranno più i valori estremi di inizio agosto ma, da nord a sud, si potranno raggiungere i 34-35 gradi probabilmente fino al weekend dell’11-12 agosto. Nella seconda parte della settimana il caldo tenderà a intensificarsi al Centro-Sud e ad attenuarsi leggermente al Nord. Caldo e afa, pertanto, ci accompagneranno ancora a lungo, con una persistenza del disagio anche di notte specialmente in Val padana e nelle località di mare, dove il termometro all'alba farà fatica a scendere sotto i 23-25 gradi.

Un eventuale refrigerio potrà arrivare solo dai temporali di calore o dagli episodi di instabilità atmosferica che potranno generarsi nei prossimi giorni. Maggiormente a rischio instabilità il Sud e le Isole nella giornata di domenica, mentre tra lunedì e martedì lo saranno soprattutto le regioni settentrionali.

Foto iStock/Getty images



Previsioni meteo per domenica. Tempo in prevalenza abbastanza soleggiato e caldo, a tratti anche afoso. Temporali sparsi sulle zone alpine e prealpine nel corso del pomeriggio e in serata, più isolati sulla pianura piemontese e su quelle settentrionali della Lombardia, sull’Appennino centrale e meridionale e nelle zone interne della Puglia. Temporali più diffusi e frequenti in sviluppo già dalla mattinata nelle zone interne della Sicilia e nel sud della Sardegna, in propagazione a molti settori di pianura e di costa delle due isole maggiori nel corso della giornata. Rischio di fenomeni localmente forti, con possibilità di locali nubifragi, grandine e raffiche di vento.

Nel corso della prossima notte aumenta il rischio di rovesci o temporali anche in pianura tra Piemonte e Lombardia. Temperature senza grandi variazioni: massime per lo più comprese tra i 28 e i 34 gradi, localmente fino a 35-36 al Nord e in Toscana. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo nel complesso abbastanza soleggiato, caldo e ancora afoso specialmente al Nord, dove l’atmosfera risulterà instabile fin dalla mattinata e ci sarà il rischio di fenomeni localmente violenti, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.

Al mattino, infatti, rovesci e temporali isolati interesseranno il Piemonte e il nord della Lombardia; da metà giornata il rischio di temporali si estenderà a tutte le aree alpine e prealpine, a gran parte delle pianure di Nord-Ovest, e al settore appenninico tra Liguria, Emilia e nord-ovest della Toscana.

In forma più occasionale e isolata, saranno possibili brevi acquazzoni e temporali anche lungo l’Appennino centro-meridionale, nelle zone interne montuose delle isole e nell’ovest della Sardegna. Nel settore alpino e prealpino e al Nord-Ovest l’instabilità, seppure attenuata, proseguirà anche in serata e nella notte. Le temperature non subiranno grandi variazioni, al più si registrerà un lieve calo termico al Nord-Ovest. Massime fino a 34-35 gradi nelle zone interne, di pianure e/o di valle, poco lontane dal mare. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.