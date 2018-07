Meteo Italia. Tempo instabile al Nord, caldo intenso al Centro-Sud

Prima di indebolirsi, l’alta pressione africana farà sentire ancora i suoi effetti in particolare al Centro-Sud, dove potranno nuovamente essere toccati picchi di temperatura oltre i 35 gradi nelle zone interne del Sud e delle isole maggiori.

Al Nord, invece, dominerà l’instabilità a causa dell’infiltrazione di correnti relativamente più fresche al seguito di una perturbazione che poi, nella giornata di venerdì, punterà verso sud-est costringendo l’anticiclone a ritirarsi col proprio carico di aria bollente verso il Nord Africa. Di conseguenza, da venerdì il caldo intenso lascerà il posto a correnti più fresche e a qualche temporale anche lungo la penisola.

Foto: iStock/Getty Images



Previsioni meteo per giovedì. Tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud, fatta eccezione per qualche nuvola in più sulle Marche dove non si escludono brevi rovesci sui monti.

Al Nord tempo instabile con rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti, più diffusi dapprima al Nord-Ovest e nel pomeriggio al Nord-Est. In serata tendenza a un miglioramento a partire dal Nord-Ovest. Temperature massime in calo al Nord, eccetto sull'Emilia Romagna orientale; in ulteriore aumento al Centro-Sud, specie lungo l’Adriatico e sulla Sicilia dove nelle zone interne si toccheranno picchi localmente oltre i 35 gradi.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino possibili isolati temporali su Levante ligure e alta Toscana, qualche pioggia o rovescio sarà possibile in forma più isolata sull’alto Adriatico e lungo le Alpi di confine, su Val d’Aosta, Lombardia e Alto Adige. Nel corso della giornata possibile sviluppo di temporali su Alpi e Prealpi, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Appennino centrale e zone interne della Toscana.

Tempo più soleggiato sulle pianure del Nord-Ovest, su isole maggiori, coste del medio-alto Tirreno e versante ionico. Alla sera possibili rovesci sul medio Adriatico. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo al Centro-Sud, fatta eccezione per il versante ionico e il sud della Sicilia, dove farà ancora molto caldo. Ventoso per Maestrale su Tirreno e Isole Maggiori. Possibili episodi di Föhn nelle valli alpine del Nord-Ovest.