Meteo Italia. Tempo in peggioramento al Nord-Ovest: prime piogge nel giorno dell'Epifania

Nel fine settimana dell'Epifania la formazione di un vortice di bassa pressione sulla Spagna spingerà sul nostro Paese delle correnti umide e tiepide. I venti di Scirocco in decisa intensificazione, specie nella giornata di domenica, porteranno un clima primaverile al Centro-Sud, dove le temperature massime si manterranno in alcune zone vicine ai 20 gradi e localmente anche superiori.

Questi stessi venti umidi però daranno luogo alla formazione di nubi anche compatte in gran parte del Nord e, oggi, anche sulle regioni centrali tirreniche. Sono previste piogge e nevicate in montagna soprattutto al Nord-Ovest, anche di forte intensità dalla fine del weekend.

Previsioni meteo per sabato 6 gennaio. Sarà un’Epifania di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso, su regioni adriatiche, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole maggiori. Nuvoloso nel resto del Paese, con nubi più compatte in gran parte del Nord; piogge sparse o pioviggini intermittenti al Nord-Ovest e in Toscana, specie nel nord della regione pioviggini più sporadiche in Friuli-Venezia Giulia e al mattino anche su Lazio e Campania. Nevicate sulle Alpi occidentali e lombarde oltre 1.400-1.600 metri. Temperature senza grandi variazioni e ovunque superiori alla norma, soprattutto al Centro-Sud. Venti moderati meridionali in tutti i mari.

Previsioni meteo per domenica. Maltempo all'estremo Nord-Ovest, con piogge e rovesci anche forti in Piemonte e Liguria, con possibili temporali nel Ponente; intense nevicate sulle Alpi piemontesi. Qualche pioggia anche in Lombardia e Triveneto. Ampie schiarite al Centro-Sud, ma con nubi in aumento dal pomeriggio nelle zone ioniche. Nebbia al mattino in Romagna. Temperature molto miti. Ventoso per venti di Scirocco, con mari molto mossi o agitati. Venti da est in Val padana.