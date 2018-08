Meteo Italia. Tempo in peggioramento a partire dal Nord

Un graduale peggioramento del tempo si profila per la seconda parte della settimana. Una prima debole perturbazione (la numero 4 di agosto) oggi porterà un po’ di instabilità sul settore alpino centro-orientale e, a fine giornata, anche in pianura al Nord-Ovest. Domani un sistema nuvoloso più organizzato - la perturbazione numero 5 del mese - si spingerà in modo più deciso sull'Italia, condizionandone il tempo anche nel primo weekend di settembre, a causa della formazione di un vortice di bassa pressione che stazionerà sul nostro Paese fino a lunedì o martedì. A farne le spese venerdì saranno in particolare le regioni settentrionali, con rovesci e temporali diffusi e anche di forte intensità. Nel fine settimana forte instabilità al Nord-Est, in Emilia Romagna e al Centro, con possibilità di alcuni temporali anche in Puglia e Campania, specie domenica.

Previsioni meteo per giovedì. Oggi nuvolosità irregolare su Alpi, Liguria, Emilia, Toscana e Appennini, con isolati rovesci e temporali sui rilievi lombardi e su quelli del Nord-Est, al mattino anche nel Levante Ligure.

Soleggiato o poco nuvoloso nel resto dell’Italia, con qualche acquazzone pomeridiano sull'Appennino meridionale. Tra sera e notte temporali anche in pianura in Piemonte e Lombardia. Temperature in lieve calo al Nord, punte anche poco oltre i 30 gradi invece al Centro-Sud.



Per la giornata di oggi, giovedì 30 agosto, la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla sulle seguenti regioni:

- ordinaria criticità per rischio temporali su Basilicata: Basi-D, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4 Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto Toscana: Arno-Costa, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-D, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Toscana: Arno-Costa, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia Veneto: Alto Piave. L'ordinaria criticità sul Veneto è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL) dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Foto iStock/Getty Images



Previsioni meteo per venerdì. Domani rovesci e temporali sparsi in tutte le regioni settentrionali, anche forti in giornata sulle Alpi e, dalla serata, anche in pianura e in Liguria. Moderata nuvolosità nelle zone interne del Centro-Sud, poche nubi nelle zone costiere e nelle isole maggiori. Temperature in sensibile calo al Nord. Maestrale in intensificazione su Corsica e Sardegna.