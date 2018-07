Meteo Italia. Tempo in netto miglioramento al Centro-sud con pochi piovaschi residui

La perturbazione che lunedì ha attraversato la nostra Penisola è seguita da venti settentrionali un po’ meno caldi e più secchi grazie ai quali, per un paio di giorni, le temperature si manterranno entro le medie stagionali. A seguire, e probabilmente per tutto il resto della settimana, ci aspettano giornate estive, caratterizzate da tempo generalmente soleggiato e caldo, (solo qualche isolato temporale di calore a ridosso dei rilievi). Nella seconda parte della settimana le temperature torneranno a salire, riportandosi ovunque di 2 o 3 gradi al di sopra della norma. Il caldo, specialmente al Nord, diverrà progressivamente più afoso.

Previsioni meteo per martedì. Tempo soleggiato al Centro Nord e sulla Sardegna; annuvolamenti passeggeri al Sud e sul nord della Sicilia, più estesi a inizio giornata. Al mattino deboli piogge sparse sul nord-est della Sicilia. Tra pomeriggio e sera sviluppo di temporali isolati sulle Alpi occidentali, rovesci isolati sui rilievi della Calabria. Temperature in ulteriore calo su Calabria e Sicilia, in rialzo altrove. Venti: moderati di Maestrale su medio Adriatico, regioni meridionali e Sicilia; prevalentemente deboli altrove. Mari: mossi o molto mossi i bacini centro-meridionali.



Per la giornata di martedì 24 luglio, la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali sulla Puglia (Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento); per rischio idrogeologico sull'Abruzzo (Bacino Basso del Sangro, Bacino Alto del Sangro), e la Puglia (Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento). Confermata, inoltre, l'allerta gialla sul Veneto (Alto Piave) che, come specifica il bollettino della Protezione Civile, è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsioni meteo per mercoledì. Su tutte le regioni tempo prevalentemente soleggiato. Nella seconda parte della giornata sviluppo di nuvolosità attorno ai rilievi e possibilità di qualche temporale, più probabile sul settore alpino centro occidentale, sull'Appennino ligure ed emiliano, sulle zone interne della Toscana. Temperature estive, prossime alla norma. Venti moderati di Maestrale in Puglia, Sicilia e sui mari meridionali.