Meteo Italia. Tanta pioggia in arrivo: nuove fasi di maltempo nella seconda metà di gennaio

Tendenza meteo dal 17 al 25 gennaio 2018

Il mese di gennaio sembra procedere con un tempo molto dinamico per l'arrivo di diverse fasi piovose. In particolare, tra mercoledì 17 e giovedì 18 la formazione di una bassa pressione (saccatura) sui Balcani indirizzerà correnti da nord sull'Italia. Le regioni del Centro-Sud vedranno condizioni di instabilità con piogge e rovesci sparsi. Tempo più soleggiato e ventoso al Nord-Ovest.

Venerdì 19 probabile peggioramento in Liguria e al Nord-Est.



Lo scenario al momento più probabile vede infatti l’arrivo di un vortice di bassa pressione sull'Italia nel fine settimana del 20/21 gennaio. Il weekend sarebbe caratterizzato quindi da condizioni di tempo in prevalenza perturbato, con precipitazioni diffuse, nevicate specie in Appennino e temperature in calo. Sembra confermarsi quindi l’assenza di anticicloni persistenti in questo mese di gennaio. L’instabilità poi potrebbe proseguire nei giorni immediatamente seguenti al Sud.

La tendenza successiva presenta ancora un elevato margine di incertezza, quindi vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti



IdA: < 65