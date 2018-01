Meteo Italia. Sul Nord-Ovest pioggia intensa e tanta neve in montagna: il picco lunedì

Una perturbazione, la quinta dall'inizio del 2018, si sta avvicinando all'Italia. Già nel fine settimana dell'Epifania si sentiranno i suoi effetti al Nord-Ovest, dove la nuvolosità si farà più intensa e arriveranno le prime piogge e nevicate, che si faranno intense soprattutto da domenica. La perturbazione raggiungerà il Nord Italia all'inizio della nuova settimana, nella notte tra domenica e lunedì, giorno in cui attraverserà tutto il Centro-Nord. Al Centro-Sud, invece, resisteranno le schiarite e il clima sarà particolarmente mite per il periodo, anche per l'influsso di caldi venti meridionali che porteranno temperature tipiche della Primavera. Lo scirocco sarà particolarmente intenso: i mari saranno agitati e ci sarà il rischio di mareggiate in alcune zone.

Pioggia al Centro-Nord, al Sud clima primaverile

Quella di lunedì sarà una giornata critica all'estremo Nord-Ovest, dove le precipitazioni saranno ancora abbondanti. Le nevicate continueranno a essere copiose ad alta quota: tra domenica e lunedì, sui settori occidentali dell’arco alpino, si attendono accumuli di neve fresca di oltre due metri. Le piogge si faranno più intense anche sul Triveneto e si estenderanno su gran parte della Toscana. Nel resto del Paese si prevede un generale aumento della nuvolosità e non si escludono sporadiche piogge anche lungo i versanti ionici e sulla Sardegna nord-occidentale. I venti di scirocco saranno ancora molto intensi, con raffiche fino a 60-70 km orari, e al largo nel Tirreno si svilupperanno onde fino a 4 metri: nelle zone ioniche ci sarà il rischio di mareggiate. Martedì si attenueranno probabilmente i fenomeni sul Nord. Le regioni del Centro Italia, invece, saranno raggiunte da piogge sparse.