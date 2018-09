Meteo Italia. Sole e clima molto fresco

Giovedì l’alta pressione, in rapida rimonta sull'Italia, garantirà tempo soleggiato su gran parte del nostro Paese. Il sole però sarà accompagnato da un fresco insolito per il periodo, con temperature ovunque al di sotto delle medie stagionali, perché sulla penisola continueranno a scorrere, benché indebolite, delle correnti fresche provenienti dai Balcani.

Poi giovedì e venerdì l’alta pressione tornerà temporaneamente a occupare tutta l’Italia garantendo ancora prevalenza di tempo soleggiato e favorendo al contempo un nuovo sensibile aumento delle temperature, che torneranno quasi dappertutto al di sopra della norma, ma senza raggiungere i picchi di caldo anomalo che hanno caratterizzato le scorse settimane.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino un po’ di nuvolosità, per lo più innocua, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; tanto sole altrove. Nel pomeriggio prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni; solo qualche nuvola innocua in Sicilia Orientale e Sardegna Meridionale. Ancora ventoso al Sud, con raffiche anche da 50-60 km/h.

Un po’ di freddo al primo mattino, con minime tipiche di metà ottobre; massime in ulteriore lieve calo, quasi ovunque al di sotto delle medie stagionali e in generale inferiori a 22 gradi al Nord.

Foto iStock/Getty Images



La Protezione Civile ha diramato per la giornata di mercoledì 26 settembre, un'allerta meteo arancione in Sicilia (Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie) per rischio di temporali e rischio idrogeologico.

Sempre in Sicilia diramata l'allerta gialla per rischio idraulico sui settori Sud-Occidentali e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, e per rischio di temporali sui settori Nord-Occidentali e isole Egadi e Ustica.

L'ordinaria criticità (allerta gialla) per rischio idrogeologico nella zona Vene-A, nel Veneto, invece, è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsioni meteo per giovedì. Giornata soleggiata con cielo sereno o al più poco nuvoloso per il passaggio di qualche modesta velatura sulle regioni del Centro-sud, qualche addensamento potrà lambire verso sera il versante ionico della Calabria e della Sicilia dove nella notte sarà possibile qualche occasionale piovasco. Minime in ulteriore calo al centro-sud e all'estremo Nordovest. Valori sotto i 10°C alle basse quote anche sulle regioni centrali. Massime in rialzo anche di 3-5 gradi fatta eccezione per l’estremo Sud. Il rialzo termico sarà accompagnata da un’attenuazione dei venti che soffieranno settentrionali ancora moderati sul medio Adriatico e al Sud, localmente forti sul basso Ionio