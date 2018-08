Meteo Italia. Sole e caldo afoso sull'Italia

L’ondata di calore che ormai da oltre una settimana investe buona parte dell’Italia, è destinata a proseguire fino al prossimo weekend. Anzi, nella seconda parte della settimana il caldo risulterà più intenso al Centro-Sud dove, probabilmente, si toccheranno i picchi più elevati, anche superiori ai 35 gradi e dove il caldo intenso potrebbe proseguire fin quasi a Ferragosto.

Al Nord, invece, tra sabato e domenica si potrebbe registrare una lieve attenuazione dell’intensa calura e dell’afa, pur con valori termici ancora leggermente sopra la norma. Ad aggravare ulteriormente la situazione sarà la persistenza del disagio da caldo afoso anche di notte, specialmente in Val padana e nelle località di mare, dove il termometro all'alba farà fatica a scendere sotto i 23-25 gradi.

Un eventuale refrigerio potrà arrivare solo dai temporali di calore o dagli episodi di instabilità atmosferica che potranno generarsi nei prossimi giorni. Maggiormente a rischio temporali saranno le zone montuose della Penisola e, occasionalmente, anche le pianure del Nord, specie quelle di Nord-Ovest.

Previsioni meteo per martedì. Tempo in prevalenza soleggiato, molto caldo e afoso. Nel pomeriggio temporali sulle Alpi, meno probabili su quelle lombarde, su Appennino centro-settentrionale, zone interne di Toscana e Lazio, zone interne e occidentali di Sicilia e Sardegna. Tra tardo pomeriggio e sera temporali possibili anche su pianura piemontese e alta pianura lombarda. Temperature massime senza grandi variazioni, comprese per lo più tra 30 e 36 gradi. Venti deboli a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.



La Protezione Civile per la giornata di martedì ha emanato l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali su Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo idraulico di Milano; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino; Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Allerta gialla per rischio idrogeologico su: Abruzzo, Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro; Piemonte: Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline; Veneto: Alto Piave

Foto iStock/Getty Images



Previsioni meteo per mercoledì. Tempo nel complesso abbastanza soleggiato, molto caldo e a tratti afoso. Sin dal mattino si potrà osservare il passaggio di nubi innocue ad alta quota su gran parte del Centro-nord e qualche annuvolamento su Sardegna meridionale e Sicilia occidentale. La probabilità di temporali sarà più elevata nella seconda parte della giornata attorno ai rilievi alpini e prealpini, attorno all'Appennino centro-settentrionale, nelle zone interne e occidentali della Sardegna e, più occasionalmente, sull'Appennino meridionale e attorno ai rilievi della Sicilia. Nel pomeriggio i temporali potranno sconfinare verso l’Emilia centro-orientale e la Romagna e dalla sera anche sulla pianura piemontese e dell’alta Lombardia. Temperature senza grandi variazioni con punte fino a 34-35 gradi. Venti deboli, salvo raffiche durante i temporali. Mari calmi o poco mossi.