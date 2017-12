Meteo Italia. Si rinforza l'Anticiclone delle Azzorre: tempo più stabile

Tra oggi e domenica l’alta pressione farà sentire i suoi effetti sull’Italia, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e temperature in crescita. In particolare nel fine settimana ci attendono poche nuvole, sostanziale assenza di piogge e temperature vicine a valori normali per il periodo al Centro-nord; un po’ più di freddo si farà sentire anche sabato al Sud a causa dei venti di Tramontana che si attenueranno già domenica. Locali nebbie potranno formarsi nelle ore più fredde della giornata in Valpadana e nelle valli del Centro. Nel giorno di Natale assisteremo ad un aumento nuvolosità in gran parte del Nord, escluse le aree alpine, e sulle regioni tirreniche. Si avvicinerà infatti una perturbazione che poi a Santo Stefano porterà delle piogge in Liguria e, a carattere isolato, in Lombardia, Toscana e Sardegna.

Previsioni meteo per venerdì. Cielo parzialmente su Alpi, Molise e zone interne del Sud, con qualche fiocco di neve sui versanti settentrionali dell’Alto Adige. In prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto dell’Italia, con delle velature in transito al Nord. Temperature in aumento, specie nelle regioni del Nord e quelle tirreniche. Ventoso sul medio Adriatico e al Sud.

Previsioni meteo per sabato. Giornata tra sole e nuvole in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, comunque senza piogge. Cielo sereno o al più poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature quasi ovunque in ulteriore lieve aumento: ancora gelate mattutine al Nord, ma meno diffuse e meno intense; temperature massime in generale al di sopra delle medie stagionali. Moderati venti di Tramontana all'estremo Sud.