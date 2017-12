Meteo Italia. Si rinforza l'Anticiclone delle Azzorre: sabato e domenica sole sull'Italia

Nei prossimi giorni l’alta pressione farà sentire i suoi effetti sull'Italia, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e temperature in crescita. In particolare nel fine settimana ci attendono poche nuvole, sostanziale assenza di piogge e temperature diurne prossime alla norma ma in qualche caso anche al di sopra al Centro-nord: il clima risulterà particolarmente mite in collina e in montagna (nel fine settimana lo zero termico si porterà sopra i 3200 metri nelle Alpi); domenica attorno ai 1000 metri in Valle D’Aosta e Piemonte si potrebbero raggiungere i 14-15°C. Un po’ più di freddo si farà sentire anche sabato al Sud a causa dei venti di Tramontana che si attenueranno solo domenica. Nel giorno di Natale assisteremo ad un aumento nuvolosità in gran parte del Nord, escluse le aree alpine, e sulle regioni tirreniche. Si avvicinerà infatti una perturbazione atlantica, l’ultima dell’anno, che attraverserà il Centro-nord tra il 26 e il 27 di dicembre.

Previsioni meteo per sabato. In tutto il Paese tempo stabile in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare il passaggio di velature tra Lombardia e Nordest, localmente più dense ed estese tra il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia e qualche residuo annuvolamento a ridosso dell’Appennino meridionale e nel Nord della Sicilia. Temperature in lieve e generale aumento, qualche debole gelata all’alba sulle regioni settentrionali e nelle zone interne del Centro. Nella notte successiva formazione di locali banchi di nebbia attorno all’alto Adriatico. Venti moderati o tesi settentrionali su Molise, regioni meridionali, in Sicilia e attorno alla Sardegna.

Previsioni meteo per domenica. La Vigilia di Natale vedrà tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il nostro Paese. Sin dal mattino aumento della nuvolosità bassa sulla Liguria centro-occidentale, nella seconda parte della giornata anche nel resto della regione, nel nord della Toscana. Tra la tarda serata e la notte aumenterà il rischio di nebbie a banchi sulla Val Padana a partire dai settori meridionali. Temperature minime in lieve diminuzione al Centro-sud, da Nord a Sud i valori attorno allo zero anche di sotto al Centro-nord con conseguenti gelate all’alba. Massime in aumento nelle Alpi nelle regioni centrali adriatiche al Sud e sulla Sicilia. Clima particolarmente mite in collina e in montagna al Nord, ma anche al Centro-sud i valori si porteranno localmente al di sopra delle medie con punte vicine ai 15°C. Venti da nord in decisa attenuazione.