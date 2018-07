Meteo Italia. Si indebolisce l'alta pressione al Nord

In questi ultimi giorni l’alta pressione sta garantendo giornate soleggiate con un caldo estivo senza troppi eccessi. Da venerdì però tornerà ad aumentare l’instabilità al Nord a causa del passaggio di correnti di origine atlantica che anticipano una perturbazione (la n°4 del mese) il cui arrivo è previsto nel fine settimana quando i temporali, soprattutto sabato, si faranno particolarmente diffusi e localmente di forte intensità. Al Centro-Sud e nelle Isole, invece, l’Anticiclone Nord-Africano si allungherà con più decisione determinando un tempo prevalentemente soleggiato e un ulteriore rialzo termico, con il caldo che diventerà particolarmente intenso al Sud e nelle Isole: i termometri potranno sfiorare i i 40°C in Sardegna e Sicilia nella giornata di sabato. Nella giornata di domenica l’instabilità tenderà a coinvolgere oltre che il Nord anche alcune interne del Centro Italia. L’inizio di settimana sembrerebbe invece instabile in gran parte del Paese, anche al Sud. Già domenica caldo in leggera attenuazione al Centro e in Sardegna, poi lunedì anche nelle regioni meridionali.

Previsioni meteo per venerdì. Soleggiato e caldo al Centro-Sud con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano a ridosso dell’Appennino ma con rischio molto basso di precipitazioni. Al Nord nel pomeriggio aumento dell’instabilità con rovesci e temporali diffusi sulle sulle Alpi che localmente coinvolgeranno anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto. In serata e nella notte rischio di forti temporali su Piemonte e Lombardia ma con fenomeni che insisteranno anche in Triveneto dove potranno spingersi fin sulle zone costiere. Caldo moderato con valori per lo più tra 29 e 33 °C ma con locali punte di 34-35 °C.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino insistono le precipitazioni in gran parte del Nord tranne in Emilia Romagna con ancora la possibilità di forti temporali soprattutto in Lombardia. Nel pomeriggio i rovesci e i temporali potranno interessare gran parte delle regioni settentrionali ma con fenomeni più deboli e intermittenti su pianura lombarda e coste liguri. Solo in serata verranno coinvolti anche i litorali dell’alto Adriatico. Tempo più stabile sul resto dell’Italia ma con qualche rovescio pomeridiano in Toscana e sull'Appennino centrale. Temperature in sensibile calo al Nord e in Toscana in rialzo invece al Sud e nelle Isole con punte massime oltre i 35°C. Venti in rinforzo sui mari di Ponente.