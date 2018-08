Meteo Italia. Si avvicina la prima perturbazione del mese

Il caldo intenso e l’afa si attenueranno venerdì al Nord con l’arrivo di una perturbazione atlantica, la prima del mese di agosto. Le temperature in queste regioni si porteranno entro i valori normali del periodo, mentre al Centro-Sud si registreranno ancora picchi di 35/36 °C. Le correnti umide che precedono la perturbazione saranno responsabili già giovedì dello sviluppo di temporali anche forti nelle regioni di Nordovest; questi fenomeni andranno a sommarsi ai temporali di calore che continueranno ad interessare soprattutto i rilievi della Penisola e le zone interne del Centro. Venerdì l’instabilità sarà concentrata al Nord, ma non mancheranno isolati temporali sull'Appennino centrale. Nel fine settimana prevarrà un tempo soleggiato, e le aree a rischio di qualche temporale torneranno ad essere principalmente quelle montuose. Per l’inizio della settimana poi si profila l’arrivo di una seconda e più intensa perturbazione, che stando alle attuali proiezioni raggiungerà alla fine di lunedì il Nordovest, per poi coinvolgere martedì nel peggioramento tutto il Nord e parte del Centro.

Previsioni meteo per giovedì. Nel pomeriggio temporali, localmente anche forti, su Piemonte, Valle D’Aosta in estensione verso la fine della giornata al nord e all'ovest della Lombardia e alla Liguria centrale. Nel resto d’Italia schiarite anche ampie ma con focolai temporaleschi in sviluppo nel pomeriggio su Alpi orientali, entroterra veneto, ferrarese, lungo l’Appennino dall'Emilia fino alla Calabria e sui monti delle Isole. La nuvolosità associata tenderà a sconfinare verso il medio e alto Adriatico. Temperature in lieve calo al Nordovest, stabili o in lieve rialzo altrove. Clima caldo e afoso con punte ancora intorno ai 35°C in particolare su Toscana, Lazio e al Sud. Venti deboli salvo rinforzi da est nel Canale di Sardegna e raffiche nel corso dei temporali.

Foto iStock/Getty Images



Previsioni meteo per venerdì. Al Nord tempo variabile con locali rovesci o temporali al mattino tra Levante Ligure, Lombardia e Trentino Alto Adige, in trasferimento nel pomeriggio all'estremo Nordest. Non si esclude qualche occasionale e breve rovescio tra Lombardia e Piemonte specie verso sera. Al Centro-sud ancora tempo soleggiato con sviluppo di un po’ di nuvole nelle ore più calde nelle zone montuose con il rischio di qualche isolato rovescio o temporale lungo l’Appennino. Massime in calo al Nordest e tra Levante ligure e alta Toscana con valori al Nord in generale più contenuti, al di sotto dei 32°C eccetto in Emilia dove saranno possibili ancora punte di 33-34°C. Nel resto del Centro-sud caldo inalterato con punte di nuovo intorno ai 35°C. Venti deboli con qualche locale rinforzo sul Ligure e temporanee raffiche durante i temporali.