Meteo Italia. Settimana al via nel segno del caldo

Al via l’ultima settimana dell’estate astronomica nel segno del caldo, con le temperature destinate a mantenersi oltre la norma almeno fino a venerdì 20 e con il termometro che potrebbe ancora raggiungere la soglia dei 30 gradi, specialmente al Sud e nelle Isole. Resta al momento grande incertezza su un possibile cambio di scenario a partire dal prossimo fine settimana, a seguito dell’irruzione di aria più fredda nord atlantica in coincidenza con l’equinozio d’autunno, fissato per domenica 23.

Dal punto di vista meteorologico, nella prima parte di questa settimana assisteremo ad un generale aumento dell’instabilità atmosferica sull’Italia, inizialmente al Centro-Sud e sulla Sardegna, e tra martedì pomeriggio e giovedì anche al Sud e sulla Sicilia, a causa della perturbazione n.3 di settembre che, dal Mediterraneo occidentale, si muove lentamente verso la nostra Penisola.



Previsioni meteo per lunedì. Al Sud e in Sicilia tempo in prevalenza soleggiato, con temporanei annuvolamenti nel pomeriggio attorno ai rilievi, ma con basso rischio di fenomeni. Altrove condizioni di spiccata variabilità, con alternanza di schiarite e di annuvolamenti e atmosfera a tratti instabile: nel corso della giornata il rischio di rovesci e locali temporali risulterà maggiore al Nord, lungo l’Appennino centro-settentrionale e su Toscana, Lazio e Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al Centro, in generale comprese tra 26 e 30 gradi, con picchi anche superiori al Sud e nelle Isole. Venti deboli, salvo rinforzi di Scirocco attorno alla Sardegna.





la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla sulle seguenti regioni italiane: Per la giornata di oggi, lunedì 17 settembre,

- ordinaria criticità per rischio idraulico sulla Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale);

- ordinaria criticità per rischio temporali su Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Valdelsa-Valdera, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana) e Umbria (Medio Tevere, Chiani - Paglia);

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Valdelsa-Valdera, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana) e Veneto (Alto Piave).

Sul Veneto, l'ordinaria criticità (allerta gialla) per rischio idrogeologico nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsioni meteo per martedì. Condizioni di generale variabilità, con atmosfera instabile. Domani gli annuvolamenti prevarranno sulle schiarite, più ampie al mattino al Sud. A rischio di piogge, rovesci e temporali saranno molti settori del Nord, del Centro, la Sardegna e, più occasionalmente, anche l’Appennino meridionale e la Sicilia. Temperature massime in ulteriore lieve calo al Centro, fino a 31-32 gradi all’estremo Sud e nelle Isole. Venti in prevalenza deboli. Mari calmi o poco mossi.