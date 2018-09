Meteo Italia. Settembre al via con piogge e temporali al Centro-Nord

La perturbazione che ieri ha raggiunto il Nord Italia ha dato vita a una circolazione ciclonica di aria fresca che durante il fine settimana rimarrà stazionaria nei pressi delle nostre regioni centro settentrionali. Questa “goccia fredda” sarà all’origine di condizioni di tempo molto variabile (rovesci ed episodi temporaleschi) soprattutto al Centro-Nord e favorirà un calo delle temperature, più marcato sulle regioni settentrionali. All’inizio della prossima settimana il vortice si allontanerà lentamente verso est indebolendosi e da martedì dovrebbero tornare a prevalere condizioni di tempo stabile e di nuovo più caldo.

Previsioni meteo per sabato. Oggi sulle isole e sulle estreme regioni meridionali tempo generalmente soleggiato. Sulle regioni del Centro-Nord e sulla Campania cielo nuvoloso e tempo instabile, con rovesci e temporali sparsi. I fenomeni insisteranno maggiormente sulle regioni nord-orientali e sulla Toscana settentrionale. Temperature in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna; in lieve rialzo su estremo Sud e Sicilia. Venti moderati di Maestrale sulla Sardegna.





Foto ANSA





Per la giornata di oggi, 1 settembre, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione di moderata criticità sulla Lombardia per rischio idraulico (sul Nodo idraulico di Milano) e per rischio idrogeologico (su Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine).



È stata emessa anche l'allerta gialla di ordinaria criticità sulle seguenti regioni:

- ordinaria criticità per rischio idraulico sulla Lombardia: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine.

- ordinaria criticità per rischio temporali su Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro Lombardia: Valcamonica, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese Marche: Marc-3, Marc-6, Marc-2, Marc-1, Marc-4 Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia.



Ancora attiva l'allerta di ordinaria criticità per rischio idrofeologico sul Veneto (Vene A) che, come specifica il bollettino della Protezione Civile, è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL) dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.





Previsioni meteo per domenica. La giornata sarà ancora caratterizzata da una diffusa instabilità atmosferica; nel corso del giorno saranno possibili rovesci o temporali sparsi su gran parte del Centro Nord, sulla Campania, sul nord della Puglia, sull’ovest della Sicilia. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti in prevalenza deboli.