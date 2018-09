Meteo Italia. Seconda perturbazione del mese

Anche mercoledì sull'Italia insisterà l’alta pressione, che quindi ci regalerà una giornata decisamente soleggiata e insolitamente calda. In particolare le temperature massime toccheranno punte di 30 gradi e oltre in numerose nostre regioni, spingendosi fino a picchi di 32-33 gradi al Nord, sul versante tirrenico della Penisola e sulla Sardegna.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto: iStock/Getty Images



Giovedì la perturbazione attraverserà le regioni del Centro-nord e la Sardegna determinando una giornata molto variabile con prevalenza di nuvole e con il rischio di piogge e temporali sparsi. Il Sud vedrà una giornata più soleggiata con solo passaggio di un po’ di nuvolosità. Venti in generale deboli, con rinforzi da ovest tra mar Ligure, Mare di Corsica e di Sardegna. Lieve calo termico al Centro-nord e Sardegna, valori stazionari al Sud. Venerdì la perturbazione determinerà un tempo molto instabile in gran parte dell’Italia con elevato rischio di piogge e temporali su gran parte del Paese. Temperature in calo al Sud e ventilazione moderata di Maestrale intorno alla Sardegna e sul Canale di Sicilia, con rinforzi nelle aree temporalesche. Le attuali proiezioni propendono per un miglioramento del tempo nel fine settimana per l’allontanamento della perturbazione verso est con qualche episodi di residua instabilità sulle zone montuose. Il caldo si attenuerà temporaneamente in coincidenza del passaggio di questa perturbazione, ma le temperature in generale si manterranno al di sopra della media stagionale.