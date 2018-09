Meteo Italia. Sarà una settimana pienamente estiva

Nel fine settimana un’area di alta pressione si è protesa dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale dove rimarrà stabile e indisturbata almeno per tutta la prima parte della settimana. Ne consegue una fase di tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con un caldo tipicamente estivo, oltre la norma di questo periodo. Le temperature, oltre ad avvicinarsi diffusamente ai 30 gradi, potranno anche superare questa soglia fino a toccare punte di 33-34 °C soprattutto nelle città del Nord, nelle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Nella seconda parte della settimana si profila l’arrivo di una perturbazione che raggiungerà giovedì il Nordovest e che tra venerdì e sabato potrebbe coinvolgere anche il resto dell’Italia interrompendo il caldo fuori stagione. Questa evoluzione mostra ancora un elevato grado di incertezza e vi rimandiamo dunque ai prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo in prevalenza stabile ma con della nuvolosità alternata a schiarite sul medio e basso versante tirrenico e nelle Isole maggiori con qualche temporale in Sardegna. Possibili isolati rovesci o temporali nel pomeriggio anche sui rilievi del Nord. Dalla serata cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature in calo in Sardegna, stazionarie altrove con valori massimi tra 27 e 31°C. Moderato Maestrale su Salento e Ionio, venti orientali nel Canale di Sardegna.

Foto: iStock/Getty images





Previsioni meteo per martedì. Giornata estiva con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso e poche nubi sparse specie tra bassa Calabria e Sicilia. Ventoso per Maestrale sul settore del basso Adriatico e sullo Ionio. Assisteremo ad un ulteriore rialzo termico con massime fino a 30-32°C in Val Padana e nelle regioni tirreniche.