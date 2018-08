Meteo Italia. Sabato molto caldo al Centro-sud

Fine settimana di sole e caldo anche afoso al Centro-Sud, con il rischio soltanto di qualche temporale pomeridiano oggi sull’Appennino meridionale. Le temperature massime potranno raggiungere punte vicine ai 35 gradi, e in molte città le minime non scenderanno al di sotto dei 23/25 °C, contribuendo ad accentuare il disagio. Al Nord il tempo del weekend sarà più variabile; le schiarite si alterneranno a un po’ di nubi, con qualche temporale probabile oggi sui rilievi del Nordest; domenica invece rovesci sull’alto Piemonte e nel pomeriggio temporali sparsi su Alpi del Nordovest, Appennino settentrionale e localmente in Lombardia. Nelle regioni settentrionali il caldo sarà più sopportabile rispetto ai giorni passati. Per l’inizio della settimana si conferma l’arrivo di una perturbazione che riporterà condizioni di instabilità tra lunedì e martedì al Nord, con temporali più diffusi, che martedì coinvolgeranno anche le regioni centrali. La giornata di Ferragosto vedrà un miglioramento al Nord e una residua instabilità in parte del Centro-Sud.

Previsioni meteo per sabato. Prevalenza di tempo soleggiato, con un po’ di nuvolosità innocua fin dal mattino su Liguria, Nordest e Calabria. Nel pomeriggio qualche isolato rovescio o temporale su Prealpi lombarde, Alpi orientali e lungo l’Appennino meridionale; in serata possibili rovesci su alto Veneto e Friuli. Nella notte rischio di temporali su alto Piemonte e Lombardia. Cielo in generale sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime stazionarie, comprese tra 29 e 35 gradi.





Per la giornata la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Bacini del Lato e del Lenne

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante

Tirrenico Meridionale

Veneto: Alto Piave

Foto iStock/Getty Images



Previsioni meteo per domenica. Al mattino un po’ di nubi al Nord, specie sulle regioni occidentali, con possibilità di qualche rovescio o temporale sul centro-nord del Piemonte e localmente sulla pianura padana centrale. in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio soleggiato al Centro-Sud e sulle coste dell’alto Adriatico. Nubi sparse nel resto del Nord, con qualche rovescio più probabile in prossimità delle Alpi e delle Prealpi centrali, sull'Appennino ligure e nell'ovest dell’Emilia. Non escluso qualche fenomeno sulle pianure del Nordovest. Temporali di calore isolati sui rilievi della Calabria. Lieve calo termico al Nordovest.