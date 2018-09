Meteo Italia. Sabato instabilità residua, deciso miglioramento da domenica

La prima perturbazione di settembre si sta allontanando dall'Italia dirigendosi verso i Balcani: sabato ultimi episodi di instabilità in Appennino e, al mattino, anche sul medio e basso Adriatico. Il miglioramento sarà ancora più deciso dalla giornata di domenica.

Un’alta pressione protesa dal Nord Africa verso il Mediterraneo, infatti, andrà consolidandosi per poi persistere nella prossima settimana: probabilmente insisterà per tutta la prossima settimana. Ne conseguirà una fase di tempo stabile, in prevalenza soleggiata e con un caldo sensibilmente oltre la norma per la prima metà di settembre. Da martedì le temperature, oltre a raggiungere diffusamente i 30 gradi, potranno anche superare questa soglia soprattutto al Nord, nelle regioni tirreniche e sulla Sardegna, dove il clima sarà dunque tipico dell'estate.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino abbastanza soleggiato su Alpi centrali, Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche e Isole, nubi irregolari altrove con locali piogge e temporali lungo le coste tra Molise e Puglia, qualche goccia di pioggia anche nell'estremo sud della Calabria. Nel pomeriggio tempo abbastanza soleggiato al Nord, nelle regioni tirreniche e nelle due isole maggiori; ultimi occasionali e brevi piovaschi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, occasionalmente anche lungo la fascia prealpina tra Piemonte, Lombardia e Veneto. In serata ulteriore miglioramento. Temperature massime in lieve calo al Sud, in rialzo al Nord e in Sardegna. Venti di Maestrale fino a moderati su medio e basso Adriatico, Canale d’Otranto e Ionio orientale.



Per la giornata di sabato 8 settembre la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla di ordinaria criticità sulle seguenti regioni italiane:

- ordinaria criticità per rischio temporali su Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1 Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone;

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1 Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Lombardia: Nodo idraulico di Milano Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie Veneto: Alto Piave.

L'ordinaria criticità (allerta gialla) per rischio idrogeologico nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Foto iStock/Getty Images





Previsioni meteo per domenica. Sarà una giornata soleggiata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. A tratti si osserverà il passaggio di nuvolosità innocua ad alta quota, localmente più estesa e densa sulla Sardegna, lungo le coste centrali tirreniche e all’estremo Sud. Temperature per lo più in lieve aumento e clima caldo con massime quasi ovunque comprese tra 26 e 30 gradi. Venti in prevalenza deboli con residui rinforzi da nord intorno alla Puglia e venti moderati da est nel Mare e Canale di Sardegna.