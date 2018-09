Meteo Italia. Sabato instabilità residua

La prima perturbazione di settembre nella giornata di sabato sarà già in fase di allontanamento verso i Balcani con gli ultimi strascichi in Appennino e, al mattino, anche sul medio e basso Adriatico. Il miglioramento sarà ancora più deciso dalla giornata di domenica. Un’alta pressione protesa dal Nord Africa verso il Mediterraneo infatti andrà consolidandosi per poi persistere nella prossima settimana. Ne conseguirà una fase di tempo stabile, in prevalenza soleggiata e con un caldo oltre la norma per la prima metà di settembre. Le temperature, dal sapore estivo, raggiungeranno ripetutamente e diffusamente almeno i 27-28 gradi e con punte anche oltre i 30 al Nord, nelle regioni tirreniche e nelle Isole.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino abbastanza soleggiato su Alpi centrali, Nordovest, coste del medio Tirreno e Isole, nubi irregolari altrove con locali rovesci o isolati temporali su Romagna, Marche, Molise e Puglia. In giornata tendenza a schiarite anche sulle Venezie. Nel pomeriggio residui e isolati rovesci sull’Appennino centromeridionale e nel Tarantino; occasionali scrosci su rilievi piemontesi e Prealpi lombarde-venete. In serata ulteriore miglioramento. Temperature massime in lieve calo al Sud, in rialzo al Nord, in Sardegna e sul medio Tirreno. Venti di Maestrale fino a moderati su medio e basso Adriatico e nel Canale di Sicilia.

Foto iStock/Getty Images





Previsioni meteo per domenica. Giornata soleggiata con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Qualche temporaneo addensamento più significativo potrà interessare localmente solo l’estremo Nordovest, il Sud e le Isole. Temperature per lo più in lieve aumento e clima caldo con massime quasi ovunque comprese tra 26 e 30 gradi. Venti in prevalenza deboli con residui rinforzi intorno alla Puglia e venti moderati da est nel Canale di Sardegna.